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Трамваї, що припинили ходити після удару КАБом по Харкову, знову курсують

Транспорт 07:33   30.06.2026
Оксана Якушко
Трамваї, що припинили ходити після удару КАБом по Харкову, знову курсують

Трамваї знову ходять вулицею Євгена Котляра у Харкові, повідомляє Харківська міськрада. 

“Рух трамваїв на вул. Євгена Котляра відновлений. Сьогодні трамваї №1, 12 і 20 курсують своїми основними маршрутами”, — йдеться в офіційному повідомленні.

Як повідомляла раніше МГ «Об’єктив», 29 червня по Харкову вдарив КАБ – на місці загинула 23-річна дівчина, 12 людей постраждали. Через наслідки ворожих атак рух трамваїв на вулиці Євгена Котляра тимчасово припинили. 23-річна загибла через удар КАБом була студенткою-випускницею медуніверситету. 

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2026 в 07:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамваї знову ходять вулицею Євгена Котляра у Харкові, повідомляє Харківська міськрада. ".