Трамваї, що припинили ходити після удару КАБом по Харкову, знову курсують

Трамваї знову ходять вулицею Євгена Котляра у Харкові, повідомляє Харківська міськрада.

“Рух трамваїв на вул. Євгена Котляра відновлений. Сьогодні трамваї №1, 12 і 20 курсують своїми основними маршрутами”, — йдеться в офіційному повідомленні.

Як повідомляла раніше МГ «Об’єктив», 29 червня по Харкову вдарив КАБ – на місці загинула 23-річна дівчина, 12 людей постраждали. Через наслідки ворожих атак рух трамваїв на вулиці Євгена Котляра тимчасово припинили. 23-річна загибла через удар КАБом була студенткою-випускницею медуніверситету.