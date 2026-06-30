КАБ, що впав учора на Харків, витягли у дворі приватного будинку (фото)
Одна з бомб, якими учора, 29 червня, армія РФ атакувала місто, не вибухнула. Вона закопалася глибоко в землю на території приватного сектора.
“Вчора російські війська завдали ударів КАБами по Холодногірському району міста: через влучання однієї з авіабомб загинула дівчина, ще 12 людей отримали травми, – нагадала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. – Інша бомба поцілила по території приватного домоволодіння, глибоко увійшла в ґрунт і не розірвалася”.
Щоб убезпечити мешканців, фахівці Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та реагування ДСНС України відкопали КАБ, що не розірвався, підняли його на поверхню та вивезли, щоб далі знешкодити.
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Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, 29 червня по Харкову вдарили КАБи – на місці загинула 23-річна Фатіма Ільяс Гусейнова – студентка шостого курсу Харківського медуніверситету, ще 12 людей постраждали. Через наслідки ворожої атаки в частині міста тимчасово не ходили трамваї. Уже вранці 30 червня рух відновили.