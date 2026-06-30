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КАБ, що впав учора на Харків, витягли у дворі приватного будинку (фото)

Події 18:28   30.06.2026
Оксана Горун
КАБ, що впав учора на Харків, витягли у дворі приватного будинку (фото)

Одна з бомб, якими учора, 29 червня, армія РФ атакувала місто, не вибухнула. Вона закопалася глибоко в землю на території приватного сектора.

“Вчора російські війська завдали ударів КАБами по Холодногірському району міста: через влучання однієї з авіабомб загинула дівчина, ще 12 людей отримали травми, – нагадала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. – Інша бомба поцілила по території приватного домоволодіння, глибоко увійшла в ґрунт і не розірвалася”.

ДСНС шукає КАБ під землею

Щоб убезпечити мешканців, фахівці Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та реагування ДСНС України відкопали КАБ, що не розірвався, підняли його на поверхню та вивезли, щоб далі знешкодити.

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КАБ не розірвався у Харкові, його знешкодили

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, 29 червня по Харкову  вдарили КАБи  – на місці загинула 23-річна Фатіма Ільяс Гусейнова – студентка шостого курсу Харківського медуніверситету, ще 12 людей постраждали. Через наслідки ворожої атаки в частині міста тимчасово не ходили трамваї. Уже вранці 30 червня рух відновили.

КАБ не розірвався у Харкові, його знешкодили 3

КАБ не розірвався у Харкові, його знешкодили 4

Автор: Оксана Горун

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КАБ, що впав учора на Харків, витягли у дворі приватного будинку (фото)
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2026 в 18:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна з бомб, якими учора, 29 червня, армія РФ атакувала місто, не вибухнула. Вона закопалась глибоко в землю на території приватного сектору".