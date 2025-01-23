Як діють після “прильоту”, чи є дефіцит працівників, розповів Синєгубов

Про те, наскільки налагоджені дії фахівців під час обстрілів і чи вистачає працівників на Харківщині – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Відповідаючи на запитання ведучих в етері нацмарафону щодо наявності необхідних матеріалів, а також фахівців під час обстрілів, Синєгубов сказав, що за три роки війни змогли налагодити роботу всіх підрозділів. Таким чином, останнім часом труднощів під час “прильотів” не виникає.

“Підрозділи ДСНС прибувають першими на ліквідацію наслідків разом із Національною поліцією. Перш за все, підрозділи ДСНС саме усувають аварійність, якщо є руйнування конструктиву житлових будинків, проводять евакуаційні заходи. Ну і, звичайно, наші комунальні служби по населених пунктах. Ну і, звичайно, наш координаційний центр, який об’єднує в собі волонтерські організації міжнародні, вітчизняні – біля 60 волонтерських організацій. Їх представники прибувають на місце і кожен займається своєю справою. Ми, відповідно, підрахували, приблизно 10 хвилин – це час, який потрібен для розвантаження саме волонтерських сил, які там разом з комунальниками, можливо, навіть і більшу функцію виконують щодо ліквідації, оперативної ліквідації наслідків. Якщо вибиті вікна, то це OSB, звичайно, тобто, закриття віконних отворів тощо. Звичайно, Національна поліція одразу виставляє охорону на ніч тощо. Ну і, звичайно, наші вже служби опитують населення щодо необхідності відселення або надання тимчасового помешкання для проживання. Ми вже працюємо з обстрілами Харкова з 2022-го року, і ця робота у нас налагоджена. Однак, звичайно, що у випадку нестачі, скажімо так, будівельних матеріалів, у нас тут знов ж таки робота налагоджена. І з Офісом Президента, і з профільним Міністерством інфраструктури – ми одразу отримуємо для поповнення резерви з інших областей“, – пояснив Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”