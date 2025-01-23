“Шляху назад немає”: ЗСУ про мотивацію росіян, які воюють на півночі області
Про те, які війська ЗС РФ зараз атакують позиції ЗСУ на Харківському напрямку, розповів в етері нацмарафону Історик, офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади.
За його словами, якість підготовки військових РФ не змінюється – більш досвідчених і професійних бійців на цьому напрямку більше не стає. Ворог лише оперативно поповнює кількість військових, щоби постійно відправляти їх на штурми.
“З питань безпеки я не можу називати конкретні підрозділи, які протистоять Силам оборони України на півночі Харківщини. Але під час розмов із полоненими росіянами ми часто чуємо дуже подібні історії про те, що вони просто мобілізовані. Здебільшого, мова йде в них про якусь фінансову мотивацію або ж страх сісти у в’язницю від ухилення, від мобілізації. Або ж про те, що через невиконання наказу сліпо штурмувати наші позиції, їх просто вб’ють свої ж. Тобто їхня мотивація полягає в тому, що шляху назад немає. Загалом дуже шкода визнавати, але в сучасному світі існують ще такі представники людства, як російські окупанти, які готові просто до безглуздої смерті за декілька тисяч доларів на українській землі“, – резюмував військовий.
Він також зазначив, що останнім часом росіяни почали не так часто використовувати бронетехніку на півночі регіону.
“Оскільки вона одразу ж потрапляє в поле зору нашої розвідки, яка надзвичайно швидко реагує та передає необхідні координати операторам дронів та артилерії, яка одразу результативно вражає ціль. Тож окупанти можуть пересуватись до лінії бойового зіткнення виключно малими піхотними групами, інколи вони використовують легкі транспортні засоби, тобто мова йде про радянський автопарк, використання мотоциклів, багі. Часто такі ж штурми просто не мають успіху і ворог навіть не може доїхати до лінії бойового зіткнення. Таким чином, така обрана тактика нам дозволяє виснажувати росіян та ламає їхні плани ще на тактичному рівні”, – додав Історик.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2025 в 10:31;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, які війська ЗС РФ зараз атакують позиції ЗСУ на Харківському напрямку, розповів в етері нацмарафону Історик, офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади.".