«Пути назад нет»: ВСУ о мотивации россиян, которые воюют на севере области

О том, какие войска ВС РФ на данный момент атакуют позиции ВСУ на Харьковском направлении, рассказал в эфире нацмарафона Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады.

По его словам, качество подготовки военных РФ не меняется – более опытных и профессиональных бойцов на этом направлении больше не становится. Враг лишь оперативно пополняет количество военных, чтобы постоянно отправлять их на штурмы.

«Я не могу называть конкретные подразделения, противостоящие силам обороны Украины на севере Харьковщины. Но во время разговоров с пленными россиянами мы часто слышим очень подобные истории о том, что они просто мобилизованы. В основном речь идет у них о какой-то финансовой мотивации или же страхе сесть в тюрьму от уклонения, от мобилизации. Или о том, что из-за неисполнения приказа слепо штурмовать наши позиции, их просто убьют свои же. То есть их мотивация состоит в том, что пути назад нет. В общем, очень жаль признавать, но в современном мире существуют еще такие представители человечества, как российские оккупанты, которые готовы просто к бессмысленной смерти за несколько тысяч долларов на украинской земле», – резюмировал военный.

Он также отметил, что в последнее время россияне начали реже использовать бронетехнику на севере региона.

«Поскольку она сразу же попадает в поле зрения нашей разведки, чрезвычайно быстро реагирующей и передающей необходимые координаты операторам дронов и артиллерии, сразу результативно поражающей цель. Поэтому оккупанты могут передвигаться по линии боевого столкновения исключительно малыми пехотными группами, иногда они используют легкие транспортные средства. То есть, речь идет о советском автопарке, использовании мотоциклов, баги. Часто такие же штурмы просто не увенчаются успехом и враг даже не может доехать до линии боевого столкновения. Таким образом, такая избранная тактика позволяет нам истощать россиян и ломать их планы еще на тактическом уровне», – добавил Историк.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»