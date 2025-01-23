На Харьковском направлении боев не зафиксировали, что на Купянщине – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
О том, что на севере области враг не пытался атаковать позиции украинских защитников, сообщил утром 23 января Генштаб ВСУ.
Тем временем на Купянщине россияне атаковали наши позиции семь раз. Силы обороны отбивали штурмы противника около Лозовой, Загрызово и Петропавловки.
Всего же, по данным Генштаба, по всей линии фронта зафиксировали 115 боестолкновений.
Потери РФ на сегодняшний день таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 09:02;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что на севере области враг не пытался атаковать позиции украинских защитников, сообщил утром 23 января Генштаб ВСУ.".