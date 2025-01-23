Live
  • Чт 23.01.2025
  • Харьков  -1°С
  • USD 42.03
  • EUR 43.87

На Харьковском направлении боев не зафиксировали, что на Купянщине – Генштаб

Украина 09:02   23.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковском направлении боев не зафиксировали, что на Купянщине – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

О том, что на севере области враг не пытался атаковать позиции украинских защитников, сообщил утром 23 января Генштаб ВСУ.

Тем временем на Купянщине россияне атаковали наши позиции семь раз. Силы обороны отбивали штурмы противника около Лозовой, Загрызово и Петропавловки.

Всего же, по данным Генштаба, по всей линии фронта зафиксировали 115 боестолкновений.

Потери РФ на сегодняшний день таковы:

Читайте также: С самого утра РФ бьет по Харьковщине – есть разрушения и пожары

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Последствия утренних ударов по Харьковщине показали в прокуратуре (фото)
Последствия утренних ударов по Харьковщине показали в прокуратуре (фото)
23.01.2025, 09:45
Демографический кризис в Украине: сколько человек умирает в год
Демографический кризис в Украине: сколько человек умирает в год
22.01.2025, 10:53
Новости Харькова — главное за 23 января: утренние удары РФ, пожары в области
Новости Харькова — главное за 23 января: утренние удары РФ, пожары в области
23.01.2025, 09:06
«Пути назад нет»: ВСУ о мотивации россиян, которые воюют на севере области
«Пути назад нет»: ВСУ о мотивации россиян, которые воюют на севере области
23.01.2025, 10:31
«Это настоящий террор»: Беседин о сутках в Купянской громаде
«Это настоящий террор»: Беседин о сутках в Купянской громаде
23.01.2025, 08:02
Как действуют после «прилета», есть ли дефицит работников, рассказал Синегубов
Как действуют после «прилета», есть ли дефицит работников, рассказал Синегубов
23.01.2025, 11:03

Новости по теме:

09:02
На Харьковском направлении боев не зафиксировали, что на Купянщине – Генштаб
08:02
«Это настоящий террор»: Беседин о сутках в Купянской громаде
07:27
РФ заявляет об оккупации Западного, успехах у Двуречной и Лозовой – данные ISW
09:54
Коваленко: после оккупации Двуречной россияне могут повторить северную историю
08:53
Синегубов: весь день РФ била по Купянщине, за сутки в области десять раненых

Вы читали новость: «На Харьковском направлении боев не зафиксировали, что на Купянщине – Генштаб»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 09:02;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что на севере области враг не пытался атаковать позиции украинских защитников, сообщил утром 23 января Генштаб ВСУ.".