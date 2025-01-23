На Харьковском направлении боев не зафиксировали, что на Купянщине – Генштаб

О том, что на севере области враг не пытался атаковать позиции украинских защитников, сообщил утром 23 января Генштаб ВСУ.

Тем временем на Купянщине россияне атаковали наши позиции семь раз. Силы обороны отбивали штурмы противника около Лозовой, Загрызово и Петропавловки.

Всего же, по данным Генштаба, по всей линии фронта зафиксировали 115 боестолкновений.

Потери РФ на сегодняшний день таковы: