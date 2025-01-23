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С самого утра РФ бьет по Харьковщине – есть разрушения и пожары

Происшествия 08:48   23.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
С самого утра РФ бьет по Харьковщине – есть разрушения и пожары Фото: Олег Синегубов/Telegram

О том, что РФ терроризировала жителей Харьковской области накануне, а также продолжила атаковать регион утром 23 января, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, ночью, в 02:55 прилетело по Подлиману Изюмского района. Там загорелся дом и хозпостройка. Позже враг ударил по Золочевской громаде – «Шахед» прилетел по селу Литвиново. Есть повреждения электросетей, пишет Синегубов. А вот в Новоселовке в 06:28 после «прилета» загорелась хозпостройка.

Накануне днем обстрелы зафиксировали в Купянском, Чугуевском, Изюмском и Харьковском районе.

«09:20 Купянский р-н, Великобурлукская ТГ, с. Хатнее. В результате обстрела повреждены частные дома и здание школы. 13:00 Купянский р-н, Купянская ТГ, с. Осиново. В результате обстрела поврежден 1 частный дом», – отметил начальник ХОВА.

Прилетело по Харьковщине
Фото: Олег Синегубов/Telegram

В Чугуевском районе после обстрела горит трава, а в Изюмском – прилетело в землю.

«21:35 Харьковский р-н, территория Солоницевского поселкового совета. Поврежден остекление окон 1 частного дома. 22:57 Харьковский р-н, Солоницевская ТГ, с. Подворки. Попадание в землю на открытой территории. В результате обстрела частично повреждены 14 частных жилых домов», – уточнил Синегубов.

Прилеты по Харьковщине
Фото: Олег Синегубов/Telegram

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 08:48;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что РФ терроризировала жителей Харьковской области накануне, а также продолжили атаковать регион утром 23 января, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".