Із самого ранку РФ б’є по Харківщині – є руйнування та пожежі

Про те, що РФ тероризувала мешканців Харківської області напередодні, а також продовжила атакувати регіон уранці 23 січня, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, вночі, о 02:55, прилетіло по Підлиману Ізюмського району. Там загорівся будинок та господарська споруда. Пізніше ворог ударив по Золочівській громаді – “Шахед” прилетів по селу Литвинове. Є пошкодження електромереж, пише Синєгубов. А ось у Новоселівці о 06:28 після “прильоту” загорілася господарська споруда.

Напередодні вдень обстріли зафіксували у Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському та Харківському району.

“09:20 Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Хатнє. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та будівлю школи. 13:00 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, с. Осинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок”, – зазначив начальник ХОВА.

У Чугуївському районі після обстрілу горить трава, а в Ізюмському – прилетіло в землю.

“21:35 Харківський р-н, територія Солоницівської селищної ради. Пошкоджено скління вікон 1 приватного будинку. 22:57 Харківський р-н, Солоницівська ТГ, с. Подвірки. Влучання в землю на відкритій території. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено 14 приватних житлових будинків“, – уточнив Синєгубов.