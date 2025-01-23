На Харківському напрямку боїв не зафіксували, ситуація на Куп’янщині – Генштаб

Про те, що на півночі області ворог не намагався атакувати позиції українських захисників, повідомив уранці 23 січня Генштаб ЗСУ.

Тим часом на Куп’янщині росіяни атакували наші позиції сім разів. Сили оборони відбивали штурми супротивника біля Лозової, Загризового та Петропавлівки.

Усього ж, за даними Генштабу, по всій лінії фронту зафіксували 115 бойових зіткнень.

Втрати РФ на сьогодні такі: