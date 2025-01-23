На Харківському напрямку боїв не зафіксували, ситуація на Куп’янщині – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Про те, що на півночі області ворог не намагався атакувати позиції українських захисників, повідомив уранці 23 січня Генштаб ЗСУ.
Тим часом на Куп’янщині росіяни атакували наші позиції сім разів. Сили оборони відбивали штурми супротивника біля Лозової, Загризового та Петропавлівки.
Усього ж, за даними Генштабу, по всій лінії фронту зафіксували 115 бойових зіткнень.
Втрати РФ на сьогодні такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2025 в 09:02;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що на півночі області ворог не намагався атакувати позиції українських захисників, повідомив уранці 23 січня Генштаб ЗСУ.".