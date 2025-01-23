Как действуют после «прилета», есть ли дефицит работников, рассказал Синегубов

О том, насколько налажены действия специалистов во время обстрелов и хватает ли работников на Харьковщине – рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Отвечая на вопрос ведущих в эфире нацмарафона, касательно наличия необходимых материалов, а также специалистов во время обстрелов, Синегубов сказал, что за три года войны смогли наладить работу всех подразделений. Таким образом, в последнее время трудностей во время «прилетов» не возникает.

«Подразделения ГСЧС фактически прибывают первыми на ликвидации последствий вместе с Национальной полицией. Прежде всего, подразделения ГСЧС устраняют аварийность, если есть разрушение конструктива жилых домов, проводят эвакуационные мероприятия. Ну и, конечно, наши коммунальные службы по населенным пунктам. Ну и, конечно, наш координационный центр, объединяющий в себе волонтерские организации международные, отечественные – около 60 волонтерских организаций, их представители находятся на месте и каждый занимается своим делом. Мы, соответственно, подсчитали, примерно 10 минут – это время, необходимое для разгрузки именно волонтерских сил, которые там вместе с коммунальщиками, возможно, даже и большую функцию выполняют по ликвидации, оперативной ликвидации последствий. Если выбиты окна, то это OSB, конечно – то есть, закрытие оконных проемов и т.д. Конечно, Национальная полиция сразу выставляет охрану на ночь и т.д. Ну и наши уже службы опрашивают население по поводу необходимости отселения или предоставления временного жилья для проживания. Мы уже работаем с обстрелами Харькова с 2022-го года и эта работа у нас налажена. Однако, конечно, что в случае недостатка, скажем так, строительных материалов, у нас здесь опять-таки работа отлажена. И с Офисом Президента, и с профильным Министерством инфраструктуры – мы сразу получаем для пополнения резервы из других областей», – объяснил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»