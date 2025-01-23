КАБы атаковали Золочевщину: что известно о «прилетах»
23 января в 12:20 авиация РФ ударила двумя КАБами по Золочевской громаде в Харьковской области.
Как сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, попадание зафиксировали вблизи сел Уды и Россоховатое, передает местное издание «Заря».
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что РФ с самого утра обстреливает Харьковщину. В частности, под ударами были Новоселовка, Литвиново и Подлиман. В результате обстрелов произошли пожары, а также повреждена линия электросетей.
Накануне глава ГУНП в Харьковской области Петр Токарь заявил, что одна управляемая авиабомба стоит 48 тысяч долларов. Однако уменьшение количества КАБов в небе над Харьковом Токарь объяснил не ценой бомбы, а другими проблемами оккупантов: истощенностью и ограниченностью летного ресурса. При этом там, где идут активные боевые действия, КАБы никуда не делись.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Золочевщина, КАБ, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 13:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 января в 12:20 авиация РФ ударила двумя КАБами по Золочевской громаде в Харьковской области.".