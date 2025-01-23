Live
  • Пт 24.01.2025
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.98
  • EUR 43.67

КАБы атаковали Золочевщину: что известно о «прилетах»

Происшествия 13:05   23.01.2025
Виктория Яковенко
КАБы атаковали Золочевщину: что известно о «прилетах» Фото: «Заря»

23 января в 12:20 авиация РФ ударила двумя КАБами по Золочевской громаде в Харьковской области.

Как сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, попадание зафиксировали вблизи сел Уды и Россоховатое, передает местное издание «Заря».

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что РФ с самого утра обстреливает Харьковщину. В частности, под ударами были Новоселовка, Литвиново и Подлиман. В результате обстрелов произошли пожары, а также повреждена линия электросетей.

Накануне глава ГУНП в Харьковской области Петр Токарь заявил, что одна управляемая авиабомба стоит 48 тысяч долларов. Однако уменьшение количества КАБов в небе над Харьковом Токарь объяснил не ценой бомбы, а другими проблемами оккупантов: истощенностью и ограниченностью летного ресурса. При этом там, где идут активные боевые действия, КАБы никуда не делись.

Читайте также: Как действуют после «прилета», есть ли дефицит работников, рассказал Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В заповедном лесу в Харькове наводили порядок коммунальщики (фото)
В заповедном лесу в Харькове наводили порядок коммунальщики (фото)
23.01.2025, 20:56
Демографический кризис в Украине: сколько человек умирает в год
Демографический кризис в Украине: сколько человек умирает в год
22.01.2025, 10:53
Новости Харькова — главное за 23 января: идет циклон, номинация на «Оскар»
Новости Харькова — главное за 23 января: идет циклон, номинация на «Оскар»
23.01.2025, 22:02
Прогноз погоды в Харькове и области на 24 января: обещают мокрый снег и дождь
Прогноз погоды в Харькове и области на 24 января: обещают мокрый снег и дождь
23.01.2025, 19:04
Циклон надвигается на Харьковщину: ожидают мокрый снег, возможен гололед
Циклон надвигается на Харьковщину: ожидают мокрый снег, возможен гололед
23.01.2025, 16:49
Пылевые бури в 2024-м повысили риски для здоровья: что с воздухом в Харькове
Пылевые бури в 2024-м повысили риски для здоровья: что с воздухом в Харькове
23.01.2025, 21:43

Новости по теме:

15:36
На Золочевщине возле мест «прилетов» работали газовики – Коваленко о ситуации
15:09
Более 70 раз ударили россияне КАБами по Золочевщине в течение месяца
14:44
Вражеский БпЛА атаковал Золочевщину: повреждены дома и энергосети (фото)
07:36
РФ с вечера обстреливала Золочевщину: есть пострадавший и разрушения (фото)
13:31
«Цель — чтобы из приграничья выехали все» — глава Золочевщины об эвакуации

Вы читали новость: «КАБы атаковали Золочевщину: что известно о «прилетах»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 13:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 января в 12:20 авиация РФ ударила двумя КАБами по Золочевской громаде в Харьковской области.".