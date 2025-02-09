Коваленко: з початку лютого ворог ударив по Золочівщині КАБами вже 25 разів
Фото: pixabay.com
Статистику щодо “прильотів” у Золочівській громаді повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
За його даними, за перші дев’ять днів лютого росіяни вже вдарили по громаді КАБами 25 разів.
“9 лютого близько 17:00 російська авіація знову здійснила пуск КАБ у цьому напрямку. Три авіабомби впали поблизу села Уди”, – передає видання “Зоря”.
Попередньо, уточнив Коваленко, руйнувань та постраждалих внаслідок обстрілу немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2025 в 20:32;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Статистику щодо “прильотів” у Золочівській громаді повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.".