Live
  • Нд 09.02.2025
  • Харків  -4°С
  • USD 41.49
  • EUR 42.98

Коваленко: з початку лютого ворог ударив по Золочівщині КАБами вже 25 разів

Події 20:32   09.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Коваленко: з початку лютого ворог ударив по Золочівщині КАБами вже 25 разів Фото: pixabay.com

Статистику щодо “прильотів” у Золочівській громаді повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

За його даними, за перші дев’ять днів лютого росіяни вже вдарили по громаді КАБами 25 разів.

“9 лютого близько 17:00 російська авіація знову здійснила пуск КАБ у цьому напрямку. Три авіабомби впали поблизу села Уди”, – передає видання “Зоря”.

Попередньо, уточнив Коваленко, руйнувань та постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Читайте також: “Для нас це велика біда”: Беседін про те, що стало реальністю для Куп’янщини

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Через удар РФ частина Дергачівської громади залишилася без світла (доповнено)
Через удар РФ частина Дергачівської громади залишилася без світла (доповнено)
09.02.2025, 19:11
“Для нас це велика біда”: Беседін про те, що стало реальністю для Куп’янщини
“Для нас це велика біда”: Беседін про те, що стало реальністю для Куп’янщини
09.02.2025, 12:35
Новини Харкова — головне за 9 лютого: знеструмлена частина Дергачівщини, бої
Новини Харкова — головне за 9 лютого: знеструмлена частина Дергачівщини, бої
09.02.2025, 19:28
ISW: РФ прорвалася на Куп’янському напрямку, що на інших ділянках фронту
ISW: РФ прорвалася на Куп’янському напрямку, що на інших ділянках фронту
09.02.2025, 07:32
Обійми із Принцом Гаррі та участь харків’ян: “Ігри Нескорених” стартували
Обійми із Принцом Гаррі та участь харків’ян: “Ігри Нескорених” стартували
09.02.2025, 18:40
Масштабні обшуки провели в харківських кіосках: що знайшли (відео, фото)
Масштабні обшуки провели в харківських кіосках: що знайшли (відео, фото)
05.02.2025, 20:39

Новини за темою:

13:05
КАБи атакували Золочівщину: що відомо про «прильоти»
15:36
На Золочівщині біля місць «прильотів» працювали газівники – Коваленко
15:09
Понад 70 разів вдарили росіяни КАБами по Золочівщині впродовж місяця
14:44
Ворожий БпЛА атакував Золочівщину: пошкоджені будинки та енергомережі (фото)
07:36
Армія РФ з вечора обстрілювала Золочівщину: є постраждалий і руйнування (фото)

Ви читали новину: «Коваленко: з початку лютого ворог ударив по Золочівщині КАБами вже 25 разів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2025 в 20:32;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Статистику щодо “прильотів” у Золочівській громаді повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.".