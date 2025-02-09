Коваленко: з початку лютого ворог ударив по Золочівщині КАБами вже 25 разів

Статистику щодо “прильотів” у Золочівській громаді повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

За його даними, за перші дев’ять днів лютого росіяни вже вдарили по громаді КАБами 25 разів.

“9 лютого близько 17:00 російська авіація знову здійснила пуск КАБ у цьому напрямку. Три авіабомби впали поблизу села Уди”, – передає видання “Зоря”.

Попередньо, уточнив Коваленко, руйнувань та постраждалих внаслідок обстрілу немає.