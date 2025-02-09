Коваленко: с начала февраля враг ударил по Золочевщине КАБами уже 25 раз
Статистику, которая касается «прилетов» по Золочевской громаде сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
По его данным, за первые девять дней февраля россияне уже ударили по громаде КАБами 25 раз.
«9 февраля около 17:00 российская авиация снова осуществила пуск КАБ в этом направлении. Три авиабомбы упали вблизи села Уды», – передает издание «Заря».
Предварительно, уточнил Коваленко, разрушений и пострадавших вследствие обстрела нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Золочевщина, обстрелы, прилеты, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2025 в 20:32;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Статистику, которая касается «прилетов» по Золочевской громаде сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.".