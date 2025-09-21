Де росіяни просунулися у Вовчанську на Харківщині – ISW
Також російські війська атакували біля Липців, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).
Геолокаційні кадри, опубліковані 20 вересня, демонструють, що росіяни нещодавно просунулися в районі Вовчанського олійноекстракційного заводу на заході Вовчанська.
Також російські війська атакували у напрямку Липців і на лівому березі річки Вовча, а також у районі Тихого та Синельникового та у напрямку Бочкового 19 та 20 вересня. Російський мілітарист заявив, що українські війська контратакували в районі Трав’янського водосховища на північ від Харкова.
Представник української бригади повідомив 20 вересня, що росіяни використовують оптоволоконні БпЛА та ударні дрони для атак по українських наземних лініях зв’язку, що ускладнює ротацію українських сил. Проблеми з ротацією з позицій суттєво погіршилися за останній рік. Також український військовий повідомив, що на цьому напрямку в російській армії воюють іноземні військовослужбовці з Китайської Народної Республіки (КНР), Білорусі та Кенії.
Оператори російських БпЛА завдають ударів по українських позиціях у районі Великих Проходів.
Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2025 в 11:36
