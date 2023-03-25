З понеділка починає курсувати автобус Балаклія – Савинці. Розклад.
У Харківській області з 27 березня вводиться додатковий рух на спеціальному автобусному маршруті «Балаклія — Савинці».
Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
Автобусний рух буде здійснюватися щодня, крім вихідних. Вартість проїзду складатиме – 30 грн.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 19:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області з 27 березня вводиться додатковий рух на спеціальному автобусному маршруті «Балаклія — Савинці».".