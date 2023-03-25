З понеділка починає курсувати автобус Балаклія – Савинці. Розклад.

У Харківській області з 27 березня вводиться додатковий рух на спеціальному автобусному маршруті «Балаклія — Савинці».

Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Автобусний рух буде здійснюватися щодня, крім вихідних. Вартість проїзду складатиме – 30 грн.

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