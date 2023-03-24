Один із харківських трамваїв у неділю на кілька годин змінить маршрут
З 10:00 до 14:00 26 березня трамвай №8 курсуватиме іншим маршрутом.
Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.
У зазначений час трамвай курсуватиме наступним чином: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Плеханівська – вул. Морозова – розворотне коло «вул. Мухачова».
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 17:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:00 до 14:00 26 березня трамвай №8 курсуватиме іншим маршрутом.".