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Один из харьковских трамваев в воскресенье на несколько часов изменит маршрут

Общество 17:57   24.03.2023
Елена Нагорная
Один из харьковских трамваев в воскресенье на несколько часов изменит маршрут

С 10:00 до 14:00 26 марта трамвай №8 будет курсировать по другому маршруту.

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

В указанное время трамвай будет курсировать следующим образом: разворотный круг «602-й микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Плехановская — ул. Морозова — разворотный круг «ул. Мухачева».

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 17:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:00 до 14:00 26 марта трамвай №8 будет курсировать по другому маршруту.".