Один из харьковских трамваев в воскресенье на несколько часов изменит маршрут

С 10:00 до 14:00 26 марта трамвай №8 будет курсировать по другому маршруту.

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

В указанное время трамвай будет курсировать следующим образом: разворотный круг «602-й микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Плехановская — ул. Морозова — разворотный круг «ул. Мухачева».