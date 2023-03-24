Один из харьковских трамваев в воскресенье на несколько часов изменит маршрут
С 10:00 до 14:00 26 марта трамвай №8 будет курсировать по другому маршруту.
Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.
В указанное время трамвай будет курсировать следующим образом: разворотный круг «602-й микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Плехановская — ул. Морозова — разворотный круг «ул. Мухачева».
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 17:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:00 до 14:00 26 марта трамвай №8 будет курсировать по другому маршруту.".