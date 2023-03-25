С понедельника начинает курсировать автобус Балаклея – Савинцы. Расписание.

В Харьковской области с 27 марта вводится дополнительное движение на специальном автобусном маршруте «Балаклея – Савинцы».

Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

Автобусное движение будет производиться ежедневно, кроме выходных. Стоимость проезда составит – 30 грн.

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