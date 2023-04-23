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На Дергачевщине две недели не будет ходить электричка. Расписание автобуса

Общество 16:15   23.04.2023
Елена Нагорная
На Дергачевщине две недели не будет ходить электричка. Расписание автобуса

С 24 апреля по 7 мая в Харьковской области будет прекращено железнодорожное сообщение между городом Дергачи и селом Новая Казачья.

Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко. Причина, по его словам, — запланированный капитальный ремонт железобетонного моста на участке Харьков — Казачья Лопань.

Как отметил Задоренко, на этот период запускается автобусный маршрут из Дергачей (площадь Привокзальная) — до поселка Казачья Лопань (с выездом/заездом в Харьков первого и последнего рейсов).

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 апреля 2023 в 16:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 24 апреля по 7 мая в Харьковской области будет прекращено железнодорожное сообщение между городом Дергачи и селом Новая Казачья.".