“Це не ремонт” – мер Дергачів пояснив, що роблять із дорогами в місті

Голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко звернувся до мешканців Дергачів.

“Шановні мешканці! У межах підготовки до ремонту асфальтного покриття у Дергачах комунальники виконують попередню засипку ям на деяких ділянках, зокрема на вулиці 1 Травня та на площі Привокзальній. Зверніть увагу, що це не ремонтні роботи! Це тимчасові заходи, спрямовані на покращення пересування вулицями міста до початку ремонтних робіт“, – повідомив Задоренко у телеграмі.

Коли саме розпочнуться ремонтні роботи, мер Дергачів не уточнив.