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“Це не ремонт” – мер Дергачів пояснив, що роблять із дорогами в місті

Суспільство 09:31   10.05.2023
Оксана Горун
“Це не ремонт” – мер Дергачів пояснив, що роблять із дорогами в місті

Голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко звернувся до мешканців Дергачів.

Шановні мешканці! У межах підготовки до ремонту асфальтного покриття у Дергачах комунальники виконують попередню засипку ям на деяких ділянках, зокрема на вулиці 1 Травня та на площі Привокзальній. Зверніть увагу, що це не ремонтні роботи! Це тимчасові заходи, спрямовані на покращення пересування вулицями міста до початку ремонтних робіт“, – повідомив Задоренко у телеграмі.

Коли саме розпочнуться ремонтні роботи, мер Дергачів не уточнив.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 09:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко звернувся до мешканців Дергачів".