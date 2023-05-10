“Це не ремонт” – мер Дергачів пояснив, що роблять із дорогами в місті
Голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко звернувся до мешканців Дергачів.
“Шановні мешканці! У межах підготовки до ремонту асфальтного покриття у Дергачах комунальники виконують попередню засипку ям на деяких ділянках, зокрема на вулиці 1 Травня та на площі Привокзальній. Зверніть увагу, що це не ремонтні роботи! Це тимчасові заходи, спрямовані на покращення пересування вулицями міста до початку ремонтних робіт“, – повідомив Задоренко у телеграмі.
Коли саме розпочнуться ремонтні роботи, мер Дергачів не уточнив.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 09:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко звернувся до мешканців Дергачів".