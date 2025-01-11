Ранкову електричку до Харкова повернули на маршрут

Електропоїзд, який відправляється зі Слатиного до Харкова о 05:18 ранку, знову доступний для пасажирів.

Хорошу новину для мешканців області, яким потрібно бути на роботі в Харкові рано-вранці, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

“За нашим клопотанням керівництвом Південної залізниці відновлено вранішній електропоїзд Слатине – Харків. Маршрут трошки змінено, проте знову з’явилась можливість зранку їхати до міста залізницею”, – написав Гололобов у телеграмі.

Він також опублікував розклад зупинок цієї електрички на всіх станціях по дорозі.