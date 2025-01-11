Live
  • Сб 11.01.2025
  • Харків  +2°С
  • USD 42.28
  • EUR 43.56

Ранкову електричку до Харкова повернули на маршрут

Транспорт 19:43   11.01.2025
Оксана Горун
Ранкову електричку до Харкова повернули на маршрут

Електропоїзд, який відправляється зі Слатиного до Харкова о 05:18 ранку, знову доступний для пасажирів.

 Хорошу новину для мешканців області, яким потрібно бути на роботі в Харкові рано-вранці, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

“За нашим клопотанням керівництвом Південної залізниці відновлено вранішній електропоїзд Слатине – Харків. Маршрут трошки змінено, проте знову з’явилась можливість зранку їхати до міста залізницею”, – написав Гололобов у телеграмі.

Він також опублікував розклад зупинок цієї електрички на всіх станціях по дорозі.

Слатине - Харків, електричка о 05:18 ранку

Читайте також: “Це не ремонт” – мер Дергачів пояснив, що роблять із дорогами у місті

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вибух на Харківщині: чоловік підірвався у дворі будинку
Вибух на Харківщині: чоловік підірвався у дворі будинку
11.01.2025, 17:17
Ранкову електричку до Харкова повернули на маршрут
Ранкову електричку до Харкова повернули на маршрут
11.01.2025, 19:43
Велика загроза для Вовчанська: докладно в огляді фронту МГ ​​”Об’єктив”
Велика загроза для Вовчанська: докладно в огляді фронту МГ ​​”Об’єктив”
11.01.2025, 18:31
Диво в харківському екопарку: народилося дуже рідкісне маля (відео)
Диво в харківському екопарку: народилося дуже рідкісне маля (відео)
11.01.2025, 15:26
Нова послуга для харків’ян: комунальники навчилися ловити змій (фото)
Нова послуга для харків’ян: комунальники навчилися ловити змій (фото)
10.01.2025, 18:59
Курахове в руках ворога: що буде з родовищем літію – думка аналітика
Курахове в руках ворога: що буде з родовищем літію – думка аналітика
11.01.2025, 13:06

Новини за темою:

12:05
Ворожий БпЛА вдарив по громаді під Харковом: відео «прильоту»
20:32
Звинувачення в ляпасі начальнику ХОВА Синєгубову безпідставні – Гололобов
18:15
«Це ляпас Синєгубову». На Харківщині – деколонізаційний скандал
14:20
Ловили рибу, а знайшли міну. У Малоданілівській громаді – незвичний “улов”
07:01
Вночі в Харкові було чутно вибухи, “прилетіло” по передмістю

Ви читали новину: «Ранкову електричку до Харкова повернули на маршрут»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2025 в 19:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електропоїзд, який відправляється зі Слатиного до Харкова о 05:18 ранку, знову доступний для пасажирів".