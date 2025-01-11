Ранкову електричку до Харкова повернули на маршрут
Електропоїзд, який відправляється зі Слатиного до Харкова о 05:18 ранку, знову доступний для пасажирів.
Хорошу новину для мешканців області, яким потрібно бути на роботі в Харкові рано-вранці, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
“За нашим клопотанням керівництвом Південної залізниці відновлено вранішній електропоїзд Слатине – Харків. Маршрут трошки змінено, проте знову з’явилась можливість зранку їхати до міста залізницею”, – написав Гололобов у телеграмі.
Він також опублікував розклад зупинок цієї електрички на всіх станціях по дорозі.
Читайте також: “Це не ремонт” – мер Дергачів пояснив, що роблять із дорогами у місті
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: гололобов, новини Харкова, расписание, Слатино, электричка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ранкову електричку до Харкова повернули на маршрут»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2025 в 19:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електропоїзд, який відправляється зі Слатиного до Харкова о 05:18 ранку, знову доступний для пасажирів".