Дом, разрушенный ракетным ударом, восстанавливают в Харькове (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Многоквартирный жилой дом по ул. Георгия Тарасенко восстанавливают, сообщили в Харьковском горсовете.
В нем были повреждены наружные стены, перегородки, плиты перекрытия, кровля.
Строители уже залили перекрытия на всех трех этажах, сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции. Сейчас мастера восстанавливают опорные стены и разрушенные балконы.
Также строители планируют восстановить фасад и кровлю общей площадью около 1,2 тыс. м₂, а также произвести внутренние отделочные работы и ремонт подъездов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, жилой дом, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 18:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Многоквартирный жилой дом по ул. Георгия Тарасенко восстанавливают, сообщили в Харьковском горсовете.".