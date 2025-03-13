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Дом, разрушенный ракетным ударом, восстанавливают в Харькове (фото)

Общество 18:57   13.03.2025
Оксана Якушко
Дом, разрушенный ракетным ударом, восстанавливают в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

Многоквартирный жилой дом по ул. Георгия Тарасенко восстанавливают, сообщили в Харьковском горсовете.

В нем были повреждены наружные стены, перегородки, плиты перекрытия, кровля.

Строители уже залили перекрытия на всех трех этажах, сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции. Сейчас мастера восстанавливают опорные стены и разрушенные балконы.

Также строители планируют восстановить фасад и кровлю общей площадью около 1,2 тыс. м₂, а также произвести внутренние отделочные работы и ремонт подъездов.

Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 18:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Многоквартирный жилой дом по ул. Георгия Тарасенко восстанавливают, сообщили в Харьковском горсовете.".