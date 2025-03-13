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Будинок, зруйнований ракетним ударом, відновлюють у Харкові (фото)

Суспільство 18:57   13.03.2025
Оксана Якушко
Будинок, зруйнований ракетним ударом, відновлюють у Харкові (фото)

Багатоквартирний житловий будинок на вул. Георгія Тарасенка відновлюють, повідомили у Харківській міськраді.

У ньому були пошкоджені зовнішні стіни, перегородки, плити перекриття, покрівля.

Будівельники вже залили перекриття на всіх трьох поверхах, повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції. Зараз майстри відновлюють опорні стіни та зруйновані балкони.

Також будівельники планують відновити фасад і покрівлю загальною площею майже 1,2 тис. м₂, а також зробити внутрішні оздоблювальні роботи та ремонт вхідних груп.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 18:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Багатоквартирний житловий будинок на вул. Георгія Тарасенка відновлюють, повідомили у Харківській міськраді.".