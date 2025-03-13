Будинок, зруйнований ракетним ударом, відновлюють у Харкові (фото)
Багатоквартирний житловий будинок на вул. Георгія Тарасенка відновлюють, повідомили у Харківській міськраді.
У ньому були пошкоджені зовнішні стіни, перегородки, плити перекриття, покрівля.
Будівельники вже залили перекриття на всіх трьох поверхах, повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції. Зараз майстри відновлюють опорні стіни та зруйновані балкони.
Також будівельники планують відновити фасад і покрівлю загальною площею майже 1,2 тис. м₂, а також зробити внутрішні оздоблювальні роботи та ремонт вхідних груп.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, жилий дім, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 18:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Багатоквартирний житловий будинок на вул. Георгія Тарасенка відновлюють, повідомили у Харківській міськраді.".