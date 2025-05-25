Сколько разрушенных многоэтажек снесут в Харькове, рассказал Терехов
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30 многоэтажек, которые не подлежат восстановлению, демонтируют, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
«На самом деле, их гораздо больше. Особенно на Северной Салтовке, на ХТЗ, в Пятихатках. В целом, во всех девяти районах города есть дома, которые подлежат сносу. Эксперты продолжают работу, потому что есть очень много разрушений, которые делают невозможным восстановление», — отметил Игорь Терехов.
Сейчас демонтаж нескольких домов финансирует ПРООН.
«На очереди – другие дома, которые нуждаются в сносе. Люди получат сертификаты через систему «єОселя» и смогут купить себе жилье. А на месте снесенных домов мы планируем построить новые», — рассказал Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: демонтаж, жилой дом, Игорь Терехов, многоэтажка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 18:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 многоэтажек, которые не подлежат восстановлению, демонтируют, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".