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Сколько разрушенных многоэтажек снесут в Харькове, рассказал Терехов

Общество 18:17   25.05.2025
Оксана Якушко
Сколько разрушенных многоэтажек снесут в Харькове, рассказал Терехов Скришот

30 многоэтажек, которые не подлежат восстановлению, демонтируют, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«На самом деле, их гораздо больше. Особенно на Северной Салтовке, на ХТЗ, в Пятихатках. В целом, во всех девяти районах города есть дома, которые подлежат сносу. Эксперты продолжают работу, потому что есть очень много разрушений, которые делают невозможным восстановление», — отметил Игорь Терехов.

Сейчас демонтаж нескольких домов финансирует ПРООН.

«На очереди – другие дома, которые нуждаются в сносе. Люди получат сертификаты через систему «єОселя» и смогут купить себе жилье. А на месте снесенных домов мы планируем построить новые», — рассказал Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 18:17;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 многоэтажек, которые не подлежат восстановлению, демонтируют, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".