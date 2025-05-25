Сколько разрушенных многоэтажек снесут в Харькове, рассказал Терехов

30 многоэтажек, которые не подлежат восстановлению, демонтируют, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«На самом деле, их гораздо больше. Особенно на Северной Салтовке, на ХТЗ, в Пятихатках. В целом, во всех девяти районах города есть дома, которые подлежат сносу. Эксперты продолжают работу, потому что есть очень много разрушений, которые делают невозможным восстановление», — отметил Игорь Терехов.

Сейчас демонтаж нескольких домов финансирует ПРООН.

«На очереди – другие дома, которые нуждаются в сносе. Люди получат сертификаты через систему «єОселя» и смогут купить себе жилье. А на месте снесенных домов мы планируем построить новые», — рассказал Терехов.

Читайте также: Опасную погоду прогнозируют завтра на Харьковщине