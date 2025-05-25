Стало известно, сколько поврежденных домов и выбитых окон в Харькове

Повреждения получили по меньшей мере 11 жилых домов, в одном из них сдвиг конструктивных элементов, сообщил Харьковский горсовет.

Коммунальщики устраняют последствия атаки российских БпЛА по гражданской инфраструктуре после ночной атаки в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах.

В результате взрывов выбиты 232 окна в квартирах, еще 29 – в местах общего пользования, а также 138 балконных остеклений.

С утра коммунальщики закрывают оконные контуры, а специалисты КП «Жилкомсервис» обследуют поврежденные дома.

Напомним, ночью 25 мая российские БпЛА атаковали Харьков. В Шевченковском районе Харькова два БпЛА «Герань-2» попали в офисное здание. Пострадали трое харьковчан, среди которых 14-летний подросток. В Основянском районе из-за попадания БпЛА разрушены гражданские предприятия.