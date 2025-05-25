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Стало известно, сколько поврежденных домов и выбитых окон в Харькове

Общество 15:54   25.05.2025
Оксана Якушко
Стало известно, сколько поврежденных домов и выбитых окон в Харькове Фото: ХГС

Повреждения получили по меньшей мере 11 жилых домов, в одном из них сдвиг конструктивных элементов, сообщил Харьковский горсовет.

Коммунальщики устраняют последствия атаки российских БпЛА по гражданской инфраструктуре после ночной атаки в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах.

В результате взрывов выбиты 232 окна в квартирах, еще 29 – в местах общего пользования, а также 138 балконных остеклений.

С утра коммунальщики закрывают оконные контуры, а специалисты КП «Жилкомсервис» обследуют поврежденные дома.

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

Напомним, ночью 25 мая российские БпЛА атаковали Харьков. В Шевченковском районе Харькова два БпЛА «Герань-2» попали в офисное здание. Пострадали трое харьковчан, среди которых 14-летний подросток. В Основянском районе из-за попадания БпЛА разрушены гражданские предприятия.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 15:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Повреждения получили по меньшей мере 11 жилых домов, в одном из них сдвиг конструктивных элементов, сообщил Харьковский горсовет.".