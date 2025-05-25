Стало известно, сколько поврежденных домов и выбитых окон в Харькове
Повреждения получили по меньшей мере 11 жилых домов, в одном из них сдвиг конструктивных элементов, сообщил Харьковский горсовет.
Коммунальщики устраняют последствия атаки российских БпЛА по гражданской инфраструктуре после ночной атаки в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах.
В результате взрывов выбиты 232 окна в квартирах, еще 29 – в местах общего пользования, а также 138 балконных остеклений.
С утра коммунальщики закрывают оконные контуры, а специалисты КП «Жилкомсервис» обследуют поврежденные дома.
Напомним, ночью 25 мая российские БпЛА атаковали Харьков. В Шевченковском районе Харькова два БпЛА «Герань-2» попали в офисное здание. Пострадали трое харьковчан, среди которых 14-летний подросток. В Основянском районе из-за попадания БпЛА разрушены гражданские предприятия.
Читайте также: Голый мужчина убегал от копов в Харькове (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: жилой дом, коммунальщики, окна, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Стало известно, сколько поврежденных домов и выбитых окон в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 15:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Повреждения получили по меньшей мере 11 жилых домов, в одном из них сдвиг конструктивных элементов, сообщил Харьковский горсовет.".