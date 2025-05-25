Россияне атаковали агрофирмы и убили коров – последствия атаки по Харьковщине
Из-за обстрелов россиян на Харьковщине один погибший, трое раненых, сообщила Нацполиция.
За прошедшие сутки под ударами находились Харьков, Изюмский, Чугуевский, Харьковский и Купянский районы. Россияне применили КАБы, РСЗО и БПЛА. Они били по агрофирмам, гражданской застройке, учебным заведениям, предприятиям.
За сутки на Харьковщине пожарные потушили 8 пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Изюмском, Купянском и Чугуевском районах области, сообщили в ГСЧС.
В Шевченковском районе Харькова, предварительно два БПЛА «Герань-2», попали в офисное здание. Пострадали трое харьковчан, среди которых 14-летний подросток. Пробита крыша здания и перекрытия между 4 и 5 этажами, поврежден фасад и остекление шести многоэтажек, расположенных возле места попадания.
В Основянском районе из-за попадания БпЛА разрушены гражданские предприятия.
В результате попадания в частный дом в поселке Казачья Лопань погибла 63-летняя местная жительница.
В Изюмском и Харьковском районах враг ударил БпЛА по агропредприятиям, сообщили в ГСЧС:
— в селе Вишневая Савинской громады горела крыша фермы на площади 100 м₂ и сено в другом разрушенном хозяйственном здании;
— в поселке Слобожанское Балаклейской громады из-за попадания, предварительно четырех БпЛА «Герань-2» в помещение фермы погибли около 30 коров. Взрывами повреждены 4 зернохранилища и коровник, произошло возгорание пшеницы в ангаре;
— в селе Мокрая Рокитная Нововодолажской громады повреждены 3 здания коровников и админздание. Также есть потери крупного рогатого скота. Но обошлось без пожара.
В поселке Печенеги Чугуевского района вражеские дроны атаковали ранее разрушенное здание учебного заведения, а также административное здание, в котором произошел пожар на площади 200 м².
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, корова, коровник, Нацполиция, обстрел, поранені, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 10:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрелов россиян на Харьковщине один погибший, трое раненых, сообщила Нацполиция. ".