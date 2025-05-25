Live
  • Вс 25.05.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.5
  • EUR 46.93

Россияне атаковали агрофирмы и убили коров – последствия атаки по Харьковщине

Происшествия 10:44   25.05.2025
Оксана Якушко
Россияне атаковали агрофирмы и убили коров – последствия атаки по Харьковщине Фото: ХОВА

Из-за обстрелов россиян на Харьковщине один погибший, трое раненых, сообщила Нацполиция. 

За прошедшие сутки под ударами находились Харьков, Изюмский, Чугуевский, Харьковский и Купянский районы. Россияне применили КАБы, РСЗО и БПЛА. Они били по агрофирмам, гражданской застройке, учебным заведениям, предприятиям.

За сутки на Харьковщине пожарные потушили 8 пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Изюмском, Купянском и Чугуевском районах области, сообщили в ГСЧС.

В Шевченковском районе Харькова, предварительно два БПЛА «Герань-2», попали в офисное здание. Пострадали трое харьковчан, среди которых 14-летний подросток. Пробита крыша здания и перекрытия между 4 и 5 этажами, поврежден фасад и остекление шести многоэтажек, расположенных возле места попадания.

В Основянском районе из-за попадания БпЛА разрушены гражданские предприятия.

В результате попадания в частный дом в поселке Казачья Лопань погибла 63-летняя местная жительница.

В Изюмском и Харьковском районах враг ударил БпЛА по агропредприятиям, сообщили в ГСЧС:

— в селе Вишневая Савинской громады горела крыша фермы на площади 100 м₂ и сено в другом разрушенном хозяйственном здании;

— в поселке Слобожанское Балаклейской громады из-за попадания, предварительно четырех БпЛА «Герань-2» в помещение фермы погибли около 30 коров. Взрывами повреждены 4 зернохранилища и коровник, произошло возгорание пшеницы в ангаре;

— в селе Мокрая Рокитная Нововодолажской громады повреждены 3 здания коровников и админздание. Также есть потери крупного рогатого скота. Но обошлось без пожара.

В поселке Печенеги Чугуевского района вражеские дроны атаковали ранее разрушенное здание учебного заведения, а также административное здание, в котором произошел пожар на площади 200 м².

Читайте также: Оккупанты на мотоциклах прорывались к Купянску по трассе из Двуречной (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное за 25 мая: погибшая, трое раненых, удар по коровам
Новости Харькова — главное за 25 мая: погибшая, трое раненых, удар по коровам
25.05.2025, 10:46
Россияне атаковали агрофирмы и убили коров – последствия атаки по Харьковщине
Россияне атаковали агрофирмы и убили коров – последствия атаки по Харьковщине
25.05.2025, 10:44
Трое раненых – Терехов рассказал о последствиях атаки БпЛА на Харьков
Трое раненых – Терехов рассказал о последствиях атаки БпЛА на Харьков
25.05.2025, 08:16
Где россияне атаковали на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Где россияне атаковали на Харьковщине – Генштаб ВСУ
25.05.2025, 09:20
Жара возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 25 мая
Жара возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 25 мая
24.05.2025, 21:20
Голый мужчина убегал от копов в Харькове (фото, видео)
Голый мужчина убегал от копов в Харькове (фото, видео)
25.05.2025, 11:35

Новости по теме:

19:58
Российский БпЛА убил женщину в Казачьей Лопани в ее день рождения
21:17
Погибшая и пятеро раненых – россияне снова атаковали Харьковщину
09:50
Атака БпЛА на Печенеги: прокуратура показала последствия
09:43
Утром БпЛА ударили по Великому Бурлуку: ГСЧС показала разрушения (фото)
13:29
В Харькове – «прилет»: подробности от Терехова

Вы читали новость: «Россияне атаковали агрофирмы и убили коров – последствия атаки по Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 10:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрелов россиян на Харьковщине один погибший, трое раненых, сообщила Нацполиция. ".