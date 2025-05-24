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Оккупанты на мотоциклах прорывались к Купянску по трассе из Двуречной (видео)

Фронт 14:52   24.05.2025
Оксана Горун
Оккупанты на мотоциклах прорывались к Купянску по трассе из Двуречной (видео) Иллюстрация: карта DeepState

Чем завершилась попытка «с ветерком» добраться если не к Купянску, то хотя бы до Кондрашовки, рассказали в «Информационном сопротивлении».

«Накануне через реку Оскол им удалось переправить несколько мотоциклов. И они устроили из Западного мотоциклетный штурм по направлению на Кондрашовку. Все это происходило не по каким-то полевым дорогам или по лесополосам. Нет, это происходило по самой Р-79: в лоб, напрямую», — рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua.

Он отметил, что мотоциклы хороши для логистики и действий ДРГ, но не для штурмов. Что и доказала отчаянная попытка оккупантов прорваться к Купянску.

Видео: Oboz.ua

«Они эти более 11 километров пытались как можно быстрее преодолеть и зайти на Кондрашовку. Им это не удалось. Их всех перестреляли. Я даже не знаю, на что они там рассчитывали, с учетом того, что да, у них есть огневой контроль над трассой Р-79, но физического контроля нет. Позиции Сил обороны Украины есть не только по правому флангу от трассы, но и по левому фактически, которые продолжают держать эту дорогу. Итак, они были все уничтожены. Но самое главное — это то, что россияне в своих пабликах начинают рассказывать фейк о том, что они имели возможность выхода на Кондрашовку, имели возможность прорыва на Редьковку. И вот почти-почти они уже скоро будут двигаться на правобережный Купянск. Повторяю, это все не соответствует действительности. Фильтруем эту информацию», — подчеркнул Коваленко.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2025 в 14:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чем завершилась попытка «с ветерком» добраться если не к Купянску, то хотя бы до Кондрашовки, рассказали в «Информационном сопротивлении»".