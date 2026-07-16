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Росіяни знищили “швидку”, яка приїхала в Золочів рятувати поранених (фото)

Події 18:03   16.07.2026
Олена Нагорна
Росіяни знищили “швидку”, яка приїхала в Золочів рятувати поранених (фото) Фото Віктора Коваленка

Військові РФ завдали повторного удару по селищу Золочів Харківської області, знищивши машину швидкої допомоги, яка приїхала рятувати постраждалих. Внаслідок першої атаки травми різного ступеня тяжкості отримали троє мешканців.

Двома БпЛА «Молния» росіяни завдали удару по приватному сектору селища близько 16:00, повідомив МГ “Об’єктив” начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Внаслідок першого удару 71-річна жінка отримала вибухову травму, акубаротравму та рану стегна, а 64-річну жінку та 69-річного чоловіка було ушпиталено із закритими черепно-мозковими травмами.

Коли на місце події прибули екстрені служби, військові РФ завдали повторного удару. Було повністю знищено швидку допомогу та пошкоджено службову автівку поліції. На щастя, ніхто з медиків та правоохоронців не постраждав.

Внаслідок цієї атаки у Золочеві пошкоджено чотири приватні будинки та лінії електропередачі.

Фото Віктора Коваленка
Фото Віктора Коваленка

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вранці 16 липня «шахед» вдарив по території цивільного підприємства у селищі Високий. Від поранень помер 35-річний охоронець. Уламками зачепило маршрутку «Лозова—Харків», що проїжджала повз. Четверо пасажирів зазнали поранень, а водій відбувся гострим шоком.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2026 в 18:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ завдали повторного удару по селищу Золочів Харківської області, знищивши машину швидкої допомоги, яка приїхала рятувати постраждалих.".