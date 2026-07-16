Сергій Корецький – новий премʼєр-міністр України: ВР проголосувала (відео)

Сьогодні, 16 липня, Верховна Рада України проголосувала за призначення нового прем’єр-міністра. Ним став Сергій Корецький, який до цього очолював правління НАК “Нафтогаз”.

“За” проголосували 289 парламентарів, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Після цього у раді оголосили перерву.

Під час свого виступу Корецький спершу підбив підсумки своєї роботи в Нафтогазі.

“Окремо хочу подякувати всьому колективу, всій енергетичній галузі. Минулу зиму ми вистояли завдяки сміливості, відданості та професіоналізму. Чітко усвідомлюю, що ця зима може бути ще складнішою. Тому ми маємо бути згуртованими та рішучими, щоб зберегти людей і зберегти системи життєзабезпечення держави. Я отримав пропозицію очолити уряд”, – сказав він.

Під час виступу він також заявив, що “зробить усе від себе залежне, щоб бути корисним для своєї держави тут і зараз”. Серед пріоритетів Корецький назвав, зокрема: підготовку країни до наступної зими, вичерпне забезпечення Сил оборони, підтримку прифронтових громад та бізнесу, посилення співпраці з міжнародними партнерами, подальший рух України до ЄС.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко. “За” проголосували 258 нардепів.

Зазначимо, що серед кандидатів на посаду прем’єр-міністра України, за даними джерел, був і мер Харкова Ігор Терехов.