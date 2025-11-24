Live

Ночью мороз, утром туман: прогноз погоды в Харькове и области на 25 ноября

24.11.2025
Елена Нагорная
Ночью мороз, утром туман: прогноз погоды в Харькове и области на 25 ноября

Во вторник, 25 ноября, в Харькове и области – переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туманы.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать около 0, днем – от 6 до 8, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем – от 5 до 10 градусов.

Ветер южный – 5-10 м/с.

Укргидрометцентр на 25-27 ноября прогнозирует в Украине разнообразную погоду и по осадкам, и по температуре. В большинстве областей в поле повышенного давления осадков не ожидают, однако в западных областях 25-26 ноября атмосферный фронт вызовет небольшой дождь, местами с мокрым снегом, а 27 ноября этот фронт переместится в восточном направлении и вызовет небольшой дождь в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях. Быстрый ветер будет дуть преимущественно с юго-востока и юга и будет нести теплый воздух, только 27 ноября в западных областях перейдет на западный.

Как сообщала МГ «Объектив», 23 ноября в Харькове зафиксировали температурный рекорд. Столбики термометров поднялись до 12,2 градуса тепла. Предыдущий максимум температуры был в 1962 году — 10,2 градуса. Декабрь, по прогнозу синоптиков, в этом году в Харьковской области будет теплее на 2 градуса. Среднемесячная температура воздуха может составить 1 градус мороза, при климатической норме в 3 градуса ниже нуля.

Автор: Елена Нагорная
