Live

Вночі мороз, вранці туман: прогноз погоди в Харкові та області на 25 листопада

Погода 19:08   24.11.2025
Олена Нагорна
Вночі мороз, вранці туман: прогноз погоди в Харкові та області на 25 листопада

У вівторок, 25 листопада, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями тумани.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть близько 0, вдень – від 6 до 8, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі буде від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень – від 5 до 10 градусів.

Вітер південний – 5-10 м/с.

Укргідрометцентр на 25-27 листопада прогнозує в Україні різноманітну погоду і щодо опадів, і щодо температури. У більшості областей в полі підвищеного тиску опадів не чекають, проте у західних областях 25-26 листопада атмосферний фронт зумовить невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, а 27 листопада цей фронт переміститься у східному напрямку і спричинить невеликий дощ у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях. Жвавий вітер віятиме переважно з південного сходу та півдня і нестиме тепле повітря, лише 27 листопада у західних областях перейде на західний. 

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 23 листопада у Харкові зафіксували температурний рекорд. Стовпчики термометрів піднялися до 12,2 градуса тепла. Попередній максимум температури був у 1962 році – 10,2 градуса. Грудень, за прогнозом синоптиків, цього року на Харківщині буде теплішим на 2 градуси. Середньомісячна температура повітря може скласти 1 градус морозу, при кліматичній нормі у 3 градуси нижче нуля.

Читайте також: Сьогодні 24 листопада 2025: яке свято та день в історії

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Харківщина – у трійці лідерів за боргами по зарплатах (інфографіка)
Харківщина – у трійці лідерів за боргами по зарплатах (інфографіка)
24.11.2025, 19:29
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 25 листопада — графік
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 25 листопада — графік
24.11.2025, 19:38
Двома сотнями БпЛА, ракетами і КАБами атакували Харківщину за тиждень – деталі
Двома сотнями БпЛА, ракетами і КАБами атакували Харківщину за тиждень – деталі
24.11.2025, 17:34
Водійка в Харкові пропонувала копам 20, а потім 40 тисяч: чим це закінчилося
Водійка в Харкові пропонувала копам 20, а потім 40 тисяч: чим це закінчилося
24.11.2025, 18:02
В ДТП загинув депутат Харківської облради
В ДТП загинув депутат Харківської облради
24.11.2025, 16:17
Новий світовий рекорд встановила пірнальниця з Харкова Катерина Садурська
Новий світовий рекорд встановила пірнальниця з Харкова Катерина Садурська
24.11.2025, 18:32

Новини за темою:

24.11.2025
Харківщина – у трійці лідерів за боргами по зарплатах (інфографіка)
24.11.2025
Вночі мороз, вранці туман: прогноз погоди в Харкові та області на 25 листопада
24.11.2025
Новий світовий рекорд встановила пірнальниця з Харкова Катерина Садурська
24.11.2025
Водійка в Харкові пропонувала копам 20, а потім 40 тисяч: чим це закінчилося
24.11.2025
Двома сотнями БпЛА, ракетами і КАБами атакували Харківщину за тиждень – деталі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вночі мороз, вранці туман: прогноз погоди в Харкові та області на 25 листопада», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2025 в 19:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 25 листопада, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями тумани.".