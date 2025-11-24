Вночі мороз, вранці туман: прогноз погоди в Харкові та області на 25 листопада
У вівторок, 25 листопада, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями тумани.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть близько 0, вдень – від 6 до 8, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура повітря вночі буде від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень – від 5 до 10 градусів.
Вітер південний – 5-10 м/с.
Укргідрометцентр на 25-27 листопада прогнозує в Україні різноманітну погоду і щодо опадів, і щодо температури. У більшості областей в полі підвищеного тиску опадів не чекають, проте у західних областях 25-26 листопада атмосферний фронт зумовить невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, а 27 листопада цей фронт переміститься у східному напрямку і спричинить невеликий дощ у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях. Жвавий вітер віятиме переважно з південного сходу та півдня і нестиме тепле повітря, лише 27 листопада у західних областях перейде на західний.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 23 листопада у Харкові зафіксували температурний рекорд. Стовпчики термометрів піднялися до 12,2 градуса тепла. Попередній максимум температури був у 1962 році – 10,2 градуса. Грудень, за прогнозом синоптиків, цього року на Харківщині буде теплішим на 2 градуси. Середньомісячна температура повітря може скласти 1 градус морозу, при кліматичній нормі у 3 градуси нижче нуля.
