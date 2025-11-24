Сьогодні 24 листопада 2025: яке свято та день в історії

24 листопада 1642 року відкрили Тасманію. У 1859-му Чарлз Дарвін видав свою роботу “Походження видів”. У 1918-му в Києві розпочала роботу Академія наук. У 1934-му помер колишній голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський, а в 1991-му – лідер групи “Queen” Фредді Мерк’юрі. У 2004-му ЦВК Ківалова оголосила Януковича переможцем президентських виборів в Україні. У 2015-му Туреччина збила російський штурмовик Су-24М, що залетів до її повітряного простору.

Свята та пам’ятні дати 24 листопада

24 листопада у світі – Міжнародний день еволюції.

Також сьогодні: Всесвітній день сіамських близнюків, Всесвітній день моржа, Міжнародний день вина «Карменер».

24 листопада в історії

24 листопада 1642 року нідерландський мореплавець Абель Тасман побачив західне узбережжя острова, який згодом назвали на його честь – Тасманія. Експедиція дослідила нову землю, обпливши острів із різних боків і склавши докладну карту. Сам дослідник не був настільки пихатим, щоб давати відкриттю своє ім’я.

“Він назвав своє відкриття Землею Ван-Дімена на честь Антоні ван Дімена, генерал-губернатора Голландської Ост-Індії. Рухаючись на південь, він обійшов південний край Тасманії та повернув на північний схід, потім Тасман спробував провести свої два кораблі до затоки Адвенчер на східному узбережжі острова Бруні, де його викинуло в море штормом, цю місцевість він назвав затокою Сторм (“штормовою затокою”). Через два дні Тасман кинув якір на північ від мису Фредерік Хендрік, трохи на північ від півострова Форестьє. Потім Тасман висадився в затоці Блекмен – у більшій затоці Меріон. Наступного дня була спроба висадитися в Норс-Бей; проте, оскільки море було надто бурхливим, тесляр проплив крізь прибій і встановив голландський прапор у Норс-Бей. Потім Тасман заявив про офіційне володіння землею 3 грудня 1642 року”, – пише Monument Australia.

Згодом Абель Тасман став першим європейцем, який досяг берегів Нової Зеландії. Найбільш відомі дві його дослідницькі подорожі – 1642 та 1644 років, які Тасман здійснив, бувши на службі в Голландській Ост-Індійській компанії. Крім дослідження південних територій, він також побував у Японії.

<br />

24 листопада 1859 року англійський вчений Чарлз Дарвін видав роботу “Походження видів шляхом природного відбору або збереження обраних рас у боротьбі за життя”. Докладніше.

24 листопада 1918 року в Києві урочисто відкрили Академію наук. Докладніше.

24 (за іншими даними – 25) листопада 1934 року помер голова Української Центральної ради та відомий історик Михайло Грушевський. Докладніше.

24 листопада 1991 року помер знаменитий співак і рок-музикант, лідер гурту “Queen” Фредді Мерк’юрі. Докладніше.

24 листопада 2004 року попри масові протести, які вже відбувалися в Києві через фальсифікацію президентських виборів, ЦВК оголосила їхнім переможцем Віктора Януковича. Докладніше.

24 листопада 2015 року Туреччина, яка є країною – членом НАТО, збила російський літак-штурмовик Су-24М поблизу сирійсько-турецького кордону. Удару завдав винищувач F-16 ВПС Туреччини. Докладніше.

Церковне свято 24 листопада

24 листопада вшановують пам’ять великомученика Меркурія і великомучениці Катерини. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 24 листопада йде дощ або мокрий сніг, то до грудня ще потеплішає.

Якщо погода в цей день тепла, то такою буде й зима.

Зо не можна робити 24 листопада

Не можна веселитися й шуміти.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна займатися важкою фізичною роботою.