24 ноября 1642 года открыли Тасманию. В 1859-м Чарлз Дарвин издал свою работу «Происхождение видов». В 1918-м в Киеве начала работу Академия наук. В 1934-м умер бывший глава Украинской Центральной Рады Михаил Грушевский, а в 1991-м — лидер группы «Queen» Фредди Меркьюри. В 2004-м ЦИК Кивалова объявил Януковича победителем президентских выборов в Украине. В 2015-м Турция сбила российский штурмовик Су-24М, залетевший в ее воздушное пространство.

Праздники и памятные даты 24 ноября

24 ноября в мире – Международный день эволюции.

Также сегодня: Всемирный день сиамских близнецов, Всемирный день моржа, Международный день вина «Карменер».

24 ноября в истории

24 ноября 1642 года нидерландский мореплаватель Абель Тасман увидел западное побережье острова, который впоследствии назвали в его честь – Тасмания. Экспедиция подробно исследовала новую землю, оплыв остров с разных сторон и составив подробную карту. Сам исследователь не был настолько тщеславным, чтобы давать открытию свое имя.

«Он назвал свое открытие Землей Ван-Димена в честь Антони ван Димена, генерал-губернатора Голландской Ост-Индии. Двигаясь к югу, он обошел южную оконечность Тасмании и повернул на северо-восток, затем Тасман попытался провести свои два корабля к заливу Адвенчер на восточном побережье острова Бруни, где его выбросило в море штормом, эту местность он назвал заливом Сторм («штормовым заливом» — Ред.). Через два дня Тасман бросил якорь к северу от мыса Фредерик Хендрик, чуть севернее полуострова Форестье. Затем Тасман высадился в заливе Блэкмен – в большем заливе Мэрион. На следующий день была предпринята попытка высадиться в Норс-Бей; однако, поскольку море было слишком бурным, плотник проплыл сквозь прибой и установил голландский флаг в Норс-Бей. Затем Тасман заявил об официальном владении землей 3 декабря 1642 года», — пишет Monument Australia.

Впоследствии Абель Тасман стал первым европейцем, достигшим берегов Новой Зеландии. Наиболее известны два его исследовательских путешествия – 1642 и 1644 годов, которые Тасман совершил, будучи на службе в Голландской Ост-Индийской компании. Помимо исследования южных территорий он также побывал в Японии.

<br />

24 ноября 1859 года английский ученый Чарлз Дарвин издал работу «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранения избранных рас в борьбе за жизнь». Подробнее.

24 ноября 1918 года в Киеве торжественно открыли Академию наук. Подробнее.

24 (по другим данным – 25) ноября 1934 года умер глава Украинской Центральной рады и известный историк Михаил Грушевский. Подробнее.

24 ноября 1991 года умер знаменитый певец и рок-музыкант, лидер группы «Queen» Фредди Меркьюри. Подробнее.

24 ноября 2004 года, несмотря на массовые протесты, которые уже происходили в Киеве из-за фальсификации президентских выборов, ЦИК объявил победителем Виктора Януковича. Подробнее.

24 ноября 2015 года Турция, которая является страной — членом НАТО, сбила российский самолет-штурмовик Су-24М вблизи сирийско-турецкой границы. Удар нанес истребитель F-16 ВВС Турции. Подробнее.

Церковный праздник 24 ноября

24 ноября чтят память великомученика Меркурия и великомученицы Екатерины. Подробнее.

Народные приметы

Если 24 ноября идет дождь или мокрый снег, то к декабрю потеплеет.

Если в этот день погода теплая, то такой будет и зима.

Что нельзя делать 24 ноября

Нельзя веселиться и шуметь.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя заниматься тяжелой физической работой.