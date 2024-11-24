Сегодня 24 ноября: какой праздник и день в истории

24 ноября 2015 года Турция, которая является страной — членом НАТО, сбила российский штурмовик Су-24М, залетевший в ее воздушное пространство. В 2004-м ЦИК Кивалова объявил Януковича победителем президентских выборов в Украине. В 1991-м умер лидер группы «Queen» Фредди Меркьюри, а в 1934-м — бывший глава Украинской Центральной Рады Михаил Грушевский. В 1918-м в Киеве открыли Академию наук. В 1859-м Чарлз Дарвин издал свою работу «Происхождение видов».

Праздники и памятные даты 24 ноября

24 ноября в мире – Международный день эволюции, Международный день Библии (отмечают в последнее воскресенье ноября).

Также сегодня: Всемирный день моржа.

24 ноября в истории

24 ноября 1859 года английский ученый Чарлз Дарвин издал работу, которая сделала его знаменитостью на века — «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранения избранных рас в борьбе за жизнь». Подробнее.

24 ноября 1918 года в Киеве торжественно открыли Академию наук. Подробнее.

24 (по другим данным – 25) ноября 1934 года умер глава Украинской Центральной рады и известный историк Михаил Грушевский. Подробнее.

24 ноября 1991 года умер знаменитый певец и рок-музыкант, лидер группы «Queen» Фредди Меркьюри. Подробнее.

24 ноября 2004 года, несмотря на массовые протесты, которые уже происходили в Киеве из-за фальсификации президентских выборов, ЦИК объявил победителем Виктора Януковича. Подробнее.

24 ноября 2015 года Турция, которая является страной — членом НАТО, сбила российский самолет-штурмовик Су-24М вблизи сирийско-турецкой границы. Удар нанес истребитель F-16 ВВС Турции. Объяснение было следующим: российский самолет залетел в воздушное пространство Турции, нарушив границу на глубину 2,19 километра. Российские летчики получили около десяти предупреждений, однако не изменили траекторию полета.

Пилот и штурман Су-24М успели катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил, а командира самолета, летчика Олега Пешкова убили обстрелом с земли сирийские повстанцы, когда тот спускался на парашюте. Также погиб российский морской пехотинец Александр Позинич из поисково-спасательной группы, отправившейся на помощь подбитым летчикам.

Сам самолет упал в Сирии – в 4 км от границы с Турцией. Минобороны РФ отрицало, что штурмовик покидал воздушное пространство Сирии. Однако Госдеп США независимо подтвердил, что траектория полета Су-24М нарушила воздушное пространство Турции, а также – что турки многократно предупредили пилотов и не получили от них ответа. Аудиозаписи этих односторонних переговоров впоследствии опубликовали.

Также Турция обнародовала снимки экранов военных радаров.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Мы не хотели этой ситуации, но все должны уважать право Турции на защиту своих границ. Неопознанный военный самолет вторгся в наше воздушное пространство, в течение пяти минут ему было сделано десять предупреждений, но нарушение продолжалось. Строго в пределах принятых и объявленных нами ранее правил реагирования на угрозы по отношению к нему было принято вмешательство».

Сбитие Су-24М стало первым уничтожением российского (или советского) военного самолета государством — членом НАТО с 1953 года (со времен Корейской войны). Хотя министры иностранных дел РФ и Турции уже 25 ноября провели телефонный разговор и заявили, что войны не будет, отношения стран радикально ухудшились. РФ организовала «экономическую месть»: ввели ограничения в области торговли, транспорта и туризма (в частности, отменили безвизовый режим). Российские пропагандисты из всех утюгов требовали «извинений Турции за сбитый самолет». Нормализация отношений началась летом 2016-го, когда Эрдоган выразил Путину сожаление по поводу инцидента. Затем они провели телефонный разговор, после которого вскоре российское правительство отменило ограничения на поездки своих граждан в Турцию и начало возобновлять торговые связи.

Церковный праздник 24 ноября

24 ноября чтят память великомученика Меркурия и великомученицы Екатерины. Подробнее.

Народные приметы

Если 24 ноября идет дождь или мокрый снег, то к декабрю потеплеет.

Если в этот день погода теплая, то такой будет и зима.

Что нельзя делать 24 ноября

Нельзя веселиться и шуметь.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя заниматься тяжелой физической работой.