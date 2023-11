Сегодня 24 ноября: какой праздник и день в истории

Сегодня в мире – Черная пятница, день максимальных скидок. В этот день 1859 года Чарлз Дарвин издал свою работу «Происхождение видов». 24 ноября в разные годы ушли из жизни глава Украинской Центральной Рады Михаил Грушевский и певец, лидер группы «Queen» Фредди Меркьюри. А в 2004-м ЦИК Кивалова объявил Януковича победителем президентских выборов в Украине.

Праздники и памятные даты 24 ноября

24 ноября в Украине отмечают Всеукраинский день логиста.

В мире: Международный день эволюции и Международный день системного инженера.

А также в этом году на 24 ноября приходится Черная пятница – день распродаж с максимальными скидками.

24 ноября в истории

24 ноября 1859 года английский ученый Чарлз Дарвин издал работу, которая сделала его знаменитостью на века — «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранения избранных рас в борьбе за жизнь».

«Происхождение видов» – как традиционно коротко называют эту книгу – стало поистине революционным изданием своего времени. Ведь надо учитывать обстоятельства – в середине XIX века влияние религии на светскую жизнь в Европе было значительно больше, чем в ХХІ. А теория эволюции откровенно противоречила библейскому представлению о сотворении мира. До Дарвина многие натуралисты пытались «подстроить» науку под веру и искали факты, подтверждающие создание всего живого на земле одновременно – и в статическом виде. Несмотря на свои значительные достижения и вклад в развитие науки, именно таких взглядов придерживались, например, Джон Рэй и Карл Линней. Но ближе к XIX веку отдельные мнения относительно того, что виды изменяются, стали появляться все чаще. Такую гипотезу выдвигал и дед Чарлза Дарвина – Эразм, и самый известный из предшественников Дарвина в разработке теории эволюции – Жан Батист Ламарк. Но сам Дарвин в начале своего научного пути вообще отвергал идею изменчивости видов.

Более того — Чарлз окончил англиканскую школу, в Кембридже изучал англиканскую теологию и даже готовился стать пастором. Его непоколебимая вера в Бога и библейский текст длительное время конфликтовала в нем с теми фактами, которые он обнаруживал. В 1820-х Дарвин увлекся геологией катастроф, выводившей все изменения в живом мире от катастрофических событий, приводивших к массовому вымиранию. Именно для исследований в этой сфере он отправился в экспедицию на корабле «Бигль». Но открытия, сделанные в пути, привели ученого совсем «не туда, куда он собирался». После пяти лет исследований окаменелостей, экзотической фауны и общения с аборигенами, ученый прибыл в Англию с четким пониманием, что виды меняются. Его вера в истинность всего, написанного в Библии, начала колебаться. В своих записных книжках во время экспедиции и после нее он начал писать о возможности «превращения одного вида в другой». А потом нарисовал свое первое эволюционное дерево.

К теории естественного отбора Дарвин во многом пришел, прочитав работу экономиста и демографа Томаса Мальтуса «Опыт закона о народонаселении». Автор доказывал, что чрезмерный рост населения на Земле приведет людей к борьбе за существование. Дарвин проассоциировал это с борьбой за существование среди животных. Несмотря на то, что все «пазлы» теории эволюции были у него уже в конце 1930-х, Дарвин не торопился с оформлением ее в научный труд. Вполне вероятно, он откладывал обнародовение своей теории, осознавая, насколько она пойдет в разрез с религией. Первый очерк к предстоящей главной работе своей жизни Дарвин написал только в 1842-м – набросав короткие заметки карандашом. Но до представления теории публике и издания книги прошло еще более 10 лет. За это время случилось важное и трагическое событие в жизни ученого — в 1851 году умерла его любимая дочка Энни. Как считают биографы Дарвина, со смертью девочки он окончательно утратил веру. 1 июля 1858 года Дарвин представил свою теорию эволюции Линнеевскому обществу в Лондоне. А в 1859-м опубликовал первые 1250 экземпляров «Происхождения видов», которые раскупили за два дня. Текст книги был прост для восприятия, понятен даже не специалистам, а потому она быстро приобрела популярность. Книгу переиздавали много раз (как при жизни автора, так и после его смерти). При этом первоначально значительное количество современников Дарвина пыталось опровергнуть его теорию. Такие желающие есть до сих пор, хотя это давно не мейнстрим.

24 ноября 1918 года в Киеве торжественно открыли Академию наук. На момент основания академии в Украине работали два уважаемых научных общества – в Киеве и Львове. Оба были подобны академии наук, но существовали за счет частных пожертвований. Для организации государственной Академии наук тогдашний министр образования пригласил ученого Владимира Вернадского, который до Октябрьского переворота был академиком Императорской академии наук, профессором, а также уже в то время стал членом-корреспондентом Британской ассоциации наук. Вернадский возглавил комиссию по разработке законопроекта об Академии наук. Его 14 ноября 1918 года утвердил гетман Павел Скоропадский. В начале истории УАН в ней было 12 действительных членов. Следует отметить, что Украинская академия наук «пережила» Украинское государство – она существовала даже в ранние советские времена. Но в 1930-х многие ученые стали жертвами тотальных репрессий. Академию впоследствии возродила за границей украинская диаспора.

24 (по другим данным – 25) ноября 1934 умер глава Украинской Центральной рады и известный историк Михаил Грушевский.

В тот момент он с семьей отдыхал в Кисловодске. Но посреди отдыха неожиданно заболел карбункулом (гнойно-некротическим воспалением кожи). Болезнь в начале не показалась опасной. Местный врач в санатории провел несколько операций, но неудачно. Тогда ученого перевели в Кисловодскую больницу. Там его пытались спасти, начиная с 14 ноября: провели операцию, переливание крови. Но он скончался от остановки сердца. При этом некоторые современные исследователи выдвигают теорию, что Грушевского намеренно убили российские агенты. Якобы он сам с самого начала событий настаивал на лечении у хирурга, которому доверял, но ему отказали и отдали в руки непрофессионалу. А причиной смерти был не карбункул, а заражение крови, которое началось уже после операции, проведенной хирургом в санатории. Похоронили Грушевского 29 ноября 1934 года в Киеве на Байковом кладбище.

24 ноября 1991 года умер знаменитый певец и рок-музыкант, лидер группы «Queen» Фредди Меркьюри. За день до этого он сделал заявление, что болеет СПИДом. При этом слухи о болезни звезды британские таблоиды распространяли с 1986 года. Последние годы музыканта прошли в состоянии постоянного публичного внимания к его здоровью и личной жизни. Меркьюри, его представители и коллеги неоднократно опровергали появлявшуюся в прессе информацию. Но постепенно изменения во внешнем виде Фредди стали очевидны. Он выглядел истощенным, все реже появлялся на публике. При этом певец отчаянно – из последних сил работал, желая создать как можно больше. «Он просто все время повторял: «Пиши мне больше. Напиши мне какую-нибудь вещь. Я хочу просто спеть это, и когда я уйду, вы сможете сами все доделать». Ему не было страшно, совсем», – поделился в интервью гитарист «Queen» Брайан Мэй. Последним появлением Меркьюри перед камерой стал клип на песню «These Are the Days of Our Lives», снятый в мае 1991 года.

В июне певец закрылся дома в Лондоне. В конце жизни Фредди начал слепнуть, не мог вставать с постели и отказался от лекарств, чтобы ускорить смерть – принимал только обезболивающее. 22 ноября Меркьюри вызвал к себе домой менеджера «Queen» Джима Бича и попросил подготовить публичное заявление о своей болезни. Это заявление от имени певца обнародовали 23 ноября. А 24-го его не стало. В 1992 году, уже посмертно, Меркьюри наградили премией «Brit Awards», а на стадионе Уэмбли состоялся грандиозный концерт в его честь.

24 ноября 2004 года, несмотря на массовые протесты, которые уже происходили в Киеве из-за фальсификации президентских выборов, ЦИК объявил победителем Виктора Януковича. Финальный протокол ЦИК не подписали три члена комиссии (Андрей Магера, Руслан Князевич и Ярослав Давыдович). А подписали 11, но один из них, Александр Чупахин, сделал отметку, что этот документ «не соответствует волеизъявлению украинского народа». В соответствии с тем протоколом, Янукович «получил» на выборах 49,42% голосов украинцев, а Виктор Ющенко – 46,69%. Но стать президентом путем фальсификаций, как известно, Януковичу не удалось: оглашение ложных результатов только усилило протесты на Майдане. В этот день активисты заняли «Украинский дом», где устроили штаб и место для ночлега и обогрева.

Церковный праздник 24 ноября

24 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память великомученика Меркурия и великомученицы Екатерины.

Екатерина была дочерью правителя Александрии Конста. Она погибла мученической смертью во время гонений на христиан императора Максимиана. С детства девушка была красавицей и заявляла, что выйдет замуж только за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, красоте и мудрости. Мать Екатерины, тайная христианка, отвела ее к святому старцу. Тот сказал, что в женихи Екатерине подойдет Христос, назвав «небесным женихом». Он вручил самовлюбленной девушке икону Девы Марии с младенцем Иисусом на руках и посоветовал молиться, чтобы Богородиця явила сына Екатерине. Девушка молилась всю ночь, и ей явилась Дева Мария. В видении она просила младенца-сына посмотреть на коленопреклоненную Екатерину, но Иисус отворачивался, говоря, что не может смотреть на эту безобразную, худородную девушку, еще и не крещеную. Разочарованная Екатерина пошла к старцу. Тот крестил ее и приказал девушке сохранять чистоту и целомудрие и молиться. После этого ей снова явилась Богородица с младенцем, но теперь Иисус дал Екатерине перстень, обручив ее с собой. Это кольцо осталось на руке у Екатерины, когда она проснулась. В это время в Александрию на языческий праздник прибыл император Максимиан. Екатерина пришла на это празднество и заявила Максимиану, что верит в Христа. Никакие попытки убедить Екатерину отречься не дали результата, тогда ее подвергли жестоким мучениям, во время которых происходили чудеса, и многие из присутствующих поверили в Христа. Самой же мученице после всего отсекли голову мечом.

Великомученик Меркурий был скифом по происхождению, служил воином в римской армии. В одном из сражений ему явился ангел и подал меч, с которым воин победил множество врагов и убил царя варваров, обеспечив победу римлянам. Благодарный император щедро наградил Меркурия за храбрость и сделал его военачальником. Меркурий же после этого принял крещение, хотя к тому времени в Риме продолжались гонения на христиан. Во время очередного языческого праздника военачальник отказался принести жертву, заявив императору, что является христианином и отказался от всех почестей. За это Меркурия жестоко пытали, а затем обезглавили.

Народные приметы

Если 24 ноября идет дождь или мокрый снег, то к декабрю потеплеет.

Если в этот день погода теплая, то такой будет и зима.

Что нельзя делать 24 ноября

Нельзя веселиться и шуметь.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя заниматься тяжелой физической работой.