Сегодня 13 декабря: какой праздник и день в истории

13 декабря по церковному календарю – память апостола Андрея Первозванного. В истории этот день связан с эпохой великих географических открытий.

Праздники и памятные даты 13 декабря

Государственные праздники и памятные даты Украины в этот день не отмечают. Также нет выдающихся международных и всемирных дат.

13 декабря в истории

13 декабря 1577 года началось кругосветное путешествие под командованием Фрэнсиса Дрейка. Один из самых известных пиратов Карибского моря возглавил эскадру из 5 кораблей, которая в этот день отплыла из Плимута в Англии. Вернулся Дрейк через три года. Он стал первым британцем и вторым капитаном в мире, совершившим кругосветное путешествие. Первую «кругосветку» возглавлял Фернан Магеллан, однако, в отличие от Дрейка, он домой (в Португалию) не вернулся, погибнув в экспедиции.

Во время экспедиции Дрейк не гнушался любимым делом – грабил испанские корабли. Впрочем, это не помешало пирату войти в историю великих географических открытий и быть обозначенным на картах всего мира. В честь Дрейка назван пролив между Огненной Землей и Антарктидой, а также залив у побережья северной Калифорнии.

13 декабря 1642 года отряд кораблей голландской Ост-Индской компании под командованием Абеля Янсзона Тасмана, исследуя воды Тихого Океана, открыл Южный остров – часть Новой Зеландии.

Незадолго до этого Тасман и его экспедиция открыли остров у побережья Италии. Сам мореплаватель назвал этот остров Землей ван Димена, однако сейчас он носит имя самого голландца – Тасмания. Кроме этих открытий, Тасман также открыл острова Тонга и Фиджи, а собранные его экспедициями факты позволили доказать, что Австралия является отдельным континентом. Кроме Тасмании, в честь мореплавателя названо Тасманово море.

Церковный праздник 13 декабря

13 декабря – большой христианский праздник, посвященный памяти апостола Андрея Первозванного.

Апостол Андрей был родом из Галилеи. Когда Иоанн Креститель начал проповедовать на берегах Иордана, Андрей вместе с Иоанном Зеведеевым последовал за пророком. Многие начали думать, что, может быть, Иоанн Креститель и есть ожидаемый мессия. Однако он объяснил людям, что только послан приготовить путь спасителю. Тогда Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю на Иордан для крещения, и тот, указывая на Христа, сказал ученикам: «Вот агнец Божий, берущий на себя грехи мира». Услышав это, Андрей с Иоанном последовали за Иисусом и стали его учениками. Также Андрей сообщил своему брату Петру о том, что нашел мессию. И Петр присоединился к ученикам Христа. Поскольку Андрей раньше других апостолов последовал за Христом, он получил наименование Первозванного. После воскресения спасителя, апостол Андрей вместе с другими учениками встречался с ним и присутствовал на Олеонской горе, когда Христос, благословив их, вознесся на небо.

После этого апостол Андрей проповедовал на Балканах и в Скифии – вдоль северного побережья Черного моря, то есть на землях, где находится Украина, в том числе. По преданию, Андрей побывал и на том месте, где находится Киев, и там сказал своим ученикам: «Верьте мне, что на этих горах воссияет благодать Божия: великий город будет здесь, Господь просветит эту землю святым крещением и воздвигнет здесь много церквей» . Затем апостол Андрей благословил киевские горы и поставил на одной из них крест.

После этого путешествия Андрей приехал в Грецию, где проповедовал и исцелял людей. Местный правитель Эгеат недовольный популярностью апостола Андрея и переходом населения в христианство, приговорил святого к распятию на кресте. Апостола Андрея привязали к кресту, не вбивая гвоздей в его руки и ноги, чтобы не вызвать скорой смерти. Апостол молился, и перед его смертью небесный свет озарил крест.

Народные приметы

Если снега нет – зима будет теплой.

Вода в реках шумит – к сильным вьюгам.

Что нельзя делать 13 декабря

Нельзя ссориться.

Нельзя отказывать никому в помощи.

Не нужно физически работать, шить, вязать и убирать дома.