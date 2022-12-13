Сьогодні 13 грудня: яке свято та день в історії

13 грудня за церковним календарем – пам’ять апостола Андрія Первозванного. В історії цей день пов’язаний з епохою великих географічних відкриттів.

Свята та пам’ятні дати 13 грудня

Державні свята та пам’ятні дати України цього дня не відзначають. Також немає видатних міжнародних та всесвітніх дат.

13 грудня в історії

13 грудня 1577 року розпочалася навколосвітня подорож під командуванням Френсіса Дрейка. Один із найвідоміших піратів Карибського моря очолив ескадру з 5 кораблів, яка цього дня відпливла з Плімута в Англії. Повернувся Дрейк за три роки. Він став першим британцем і другим капітаном у світі, який здійснив кругосвітню подорож. Першу “навколосвітку” очолював Фернан Магеллан, проте, на відміну від Дрейка, він додому (до Португалії) не повернувся, загинув в експедиції.

Під час експедиції Дрейк не гребував улюбленою справою – грабував іспанські кораблі. Втім, це не завадило пірату увійти до історії великих географічних відкриттів і бути позначеним на картах усього світу. На честь Дрейка названо протоку між Вогняною Землею та Антарктидою, а також затоку біля узбережжя північної Каліфорнії.

13 грудня 1642 року загін кораблів голландської Ост-Індської компанії під командуванням Абеля Янсзона Тасмана, досліджуючи води Тихого Океану, відкрив Південний острів – частину Нової Зеландії.

Незадовго до цього Тасман та його експедиція відкрили острів біля узбережжя Італії. Сам мореплавець назвав цей острів Землею ван Дімена, проте зараз він носить ім’я самого голландця – Тасманія. Крім цих відкриттів, Тасман також відкрив острови Тонга та Фіджі, а зібрані його експедиціями факти дозволили довести, що Австралія є окремим континентом. Крім Тасманії, на честь мореплавця названо Тасманове море.

Церковне свято 13 грудня

13 грудня – велике християнське свято, присвячене пам’яті апостола Андрія Першозваного.

Апостол Андрій був родом із Галілеї. Коли Іоанн Хреститель почав проповідувати на берегах Йордану, Андрій разом з Іоанном Зеведеєвим пішов за пророком. Багато хто почав думати, що, можливо, Іоанн Хреститель і є очікуваний месія. Однак він пояснив людям, що лише посланий приготувати шлях спасителеві. Тоді Ісус Христос прийшов до Іоанна Хрестителя на Йордан для хрещення, і той, вказуючи на Христа, сказав учням: “Ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу”. Почувши це, Андрій з Іоанном пішли за Ісусом і стали його учнями. Також Андрій повідомив свого брата Петра про те, що знайшов месію. І Петро приєднався до учнів Христа. Оскільки Андрій раніше за інших апостолів пішов за Христом, він отримав найменування Першозваного. Після воскресіння спасителя апостол Андрій разом з іншими учнями зустрічався з ним і був присутнім на Олеонській горі, коли Христос, благословивши їх, піднявся на небо.

Після цього апостол Андрій проповідував на Балканах та у Скіфії – вздовж північного узбережжя Чорного моря, тобто на землях, де знаходиться Україна, зокрема. За переказами, Андрій побував і на тому місці, де знаходиться Київ, і там сказав своїм учням: “Вірте мені, що на цих горах засяє благодать Божа: велике місто буде тут, Господь просвітить цю землю святим хрещенням і спорудить тут багато церков”. Потім апостол Андрій благословив київські гори та поставив на одній із них хрест.

Після цієї подорожі Андрій приїхав до Греції, де проповідував та зцілював людей. Місцевий правитель Егеат незадоволений популярністю апостола Андрія та переходом населення християнство, засудив святого до розп’яття на хресті. Апостола Андрія прив’язали до хреста, не вбиваючи цвяхів у його руки та ноги, щоб не викликати швидкої смерті. Апостол молився, і перед його смертю небесне світло осяяло хрест.

Народні прикмети

Якщо снігу нема – зима буде теплою.

Вода в річках шумить – до сильних завірюх.

Що не можна робити 13 грудня

Не можна сваритись.

Не можна відмовляти нікому в допомозі.

Не потрібно фізично працювати, шити, в’язати та прибирати вдома.