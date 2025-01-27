Live
  • Пн 27.01.2025
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.92

Ситуация в Волчанске: как влияет погода и есть ли дефицит боеприпасов (видео)

Фронт 13:28   27.01.2025
Виктория Яковенко
Ситуация в Волчанске: как влияет погода и есть ли дефицит боеприпасов (видео) Скриншот

Ситуация в районе Волчанска на Харьковщине – сложная. Город почти полностью разрушен, сообщил в эфире нацмарафона начальник заставы бригады «Форпост» с позывным «Телек».

По его словам, по Волчанску враг постоянно бьет из артиллерии, авиации и РСЗО. Не прекращаются и штурмы, атакуют FPV-дроны. Однако, отметил воин, примерно два месяца оккупанты не применяли КАБы по городу.

«Они (оккупанты – ред.) работали больше по тылу КАБами. Определенный период они работали «Солнцепеком», сейчас есть единичные случаи, когда они применяют КАБы», — добавил защитник.

Он также уточнил, что сейчас СОУ контролируют большую часть города.

«Сейчас линия проходит недалеко от Волчанского агрегатного завода», — сказал воин.

Он объяснил и как погода влияет на ситуацию на фронте.

«Такая погода это более минус чем плюс. Потому, что наши военные так же находятся на позициях и всегда нужны теплые вещи, окопные свечи. Такая погода, что болеют наши ребята. С другой стороны, если плохие погодные условия – снег, дождь, туман – это наоборот позволяет лучше зайти на позицию, то есть будет легче добираться», — объяснил «Телек».

По его словам, дефицита с боеприпасами у украинских воинов здесь нет.

«Касательно боекомплекта – все хватает. С минами немного проблемно, а всем остальным обеспечений хватает», — отметил защитник.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Генштаб: 11 штурмов было на Купянщине, на Харьковском направлении – четыре боя

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове зафиксировали температурный рекорд: когда в Украине будет пик тепла
В Харькове зафиксировали температурный рекорд: когда в Украине будет пик тепла
27.01.2025, 12:54
Новости Харькова — главное за 27 января: заработала вторая подземная школа
Новости Харькова — главное за 27 января: заработала вторая подземная школа
27.01.2025, 14:21
В Харькове открыли вторую подземную школу: как глубоко ее спрятали (фото)
В Харькове открыли вторую подземную школу: как глубоко ее спрятали (фото)
27.01.2025, 12:00
Кто будет восстанавливать Украину после войны кроме украинцев
Кто будет восстанавливать Украину после войны кроме украинцев
27.01.2025, 09:17
Такого никто не делал — Терехов про планы создать подземный детсад в Харькове
Такого никто не делал — Терехов про планы создать подземный детсад в Харькове
27.01.2025, 12:58
РФ расширяет плацдарм на берегу Оскола — британская разведка, чего хочет враг
РФ расширяет плацдарм на берегу Оскола — британская разведка, чего хочет враг
27.01.2025, 14:17

Новости по теме:

17:20
На Харьковском направлении – без атак, на Купянском – идет бой: ГШ на 16:00
10:38
Враг месяц готовился к атаке на севере Харьковщины, имел ли успех: данные ISW
08:40
Авиаудар в районе Казачьей Лопани и 16 атак: Генштаб о сутках на Харьковщине
12:33
Без атак, но с ударами БпЛА и обстрелами: что происходит на севере Харьковщины
07:28
Захватили ли Зеленый Гай россияне на Харьковщине – ответ ISW

Вы читали новость: «Ситуация в Волчанске: как влияет погода и есть ли дефицит боеприпасов (видео)»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 13:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в районе Волчанска на Харьковщине – сложная. Город почти полностью разрушен, сообщил в эфире нацмарафона начальник заставы бригады «Форпост» с позывным «Телек».".