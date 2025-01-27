Ситуация в Волчанске: как влияет погода и есть ли дефицит боеприпасов (видео)
Ситуация в районе Волчанска на Харьковщине – сложная. Город почти полностью разрушен, сообщил в эфире нацмарафона начальник заставы бригады «Форпост» с позывным «Телек».
По его словам, по Волчанску враг постоянно бьет из артиллерии, авиации и РСЗО. Не прекращаются и штурмы, атакуют FPV-дроны. Однако, отметил воин, примерно два месяца оккупанты не применяли КАБы по городу.
«Они (оккупанты – ред.) работали больше по тылу КАБами. Определенный период они работали «Солнцепеком», сейчас есть единичные случаи, когда они применяют КАБы», — добавил защитник.
Он также уточнил, что сейчас СОУ контролируют большую часть города.
«Сейчас линия проходит недалеко от Волчанского агрегатного завода», — сказал воин.
Он объяснил и как погода влияет на ситуацию на фронте.
«Такая погода это более минус чем плюс. Потому, что наши военные так же находятся на позициях и всегда нужны теплые вещи, окопные свечи. Такая погода, что болеют наши ребята. С другой стороны, если плохие погодные условия – снег, дождь, туман – это наоборот позволяет лучше зайти на позицию, то есть будет легче добираться», — объяснил «Телек».
По его словам, дефицита с боеприпасами у украинских воинов здесь нет.
«Касательно боекомплекта – все хватает. С минами немного проблемно, а всем остальным обеспечений хватает», — отметил защитник.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, боеприпас, волчанск, погода, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 13:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в районе Волчанска на Харьковщине – сложная. Город почти полностью разрушен, сообщил в эфире нацмарафона начальник заставы бригады «Форпост» с позывным «Телек».".