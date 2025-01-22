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Гранати, патрони і психотропи знайшли вдома у харків’янина: що вирішив суд

Суспільство 13:17   22.01.2025
Вікторія Яковенко
Гранати, патрони і психотропи знайшли вдома у харків’янина: що вирішив суд Фото: Харківська обласна прокуратура

Вирок отримав 35-річний житель Харкова, який незаконно зберігав боєприпаси та збирався збувати психотропи.

За даними Харківської обласної прокуратури, у вересні 2022 року чоловік замовив в інтернет-магазині «PVP», після чого розфасовував психотроп по пакетах, щоб потім збувати її залежним особам.

8 листопада 2022 року вдома у фігуранта провели обшук. Крім «PVP», правоохоронці також виявили шість корпусів ручних осколкових гранат типу Ф-1, корпус ручної осколкової гранати РГН, підривач УДЗ, два підривачі УЗРГМ-2 та понад 60 патронів калібру 5х45 мм.

У суді чоловік вину не визнав та заявив, що поліцейські підкинули йому згортки з психотропами. За словами фігуранта, правоохоронці під час обшуку здійснювали на нього психологічний тиск, примушували визнати, що виявлені вдома пакунки з «PVP» належать йому. А щодо вилучених боєприпасів він зазначив, що це не його речі і не може сказати, звідки вони взялись.

Суд визнав чоловіка винним у незаконному придбанні з метою збуту психотропної речовини та зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволі (ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України). Він проведе у тюрмі 9 років.

приговор харьковчанину
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 13:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримав 35-річний житель Харкова, який незаконно зберігав боєприпаси та збирався збувати психотропи.".