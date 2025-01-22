Гранати, патрони і психотропи знайшли вдома у харків’янина: що вирішив суд
Вирок отримав 35-річний житель Харкова, який незаконно зберігав боєприпаси та збирався збувати психотропи.
За даними Харківської обласної прокуратури, у вересні 2022 року чоловік замовив в інтернет-магазині «PVP», після чого розфасовував психотроп по пакетах, щоб потім збувати її залежним особам.
8 листопада 2022 року вдома у фігуранта провели обшук. Крім «PVP», правоохоронці також виявили шість корпусів ручних осколкових гранат типу Ф-1, корпус ручної осколкової гранати РГН, підривач УДЗ, два підривачі УЗРГМ-2 та понад 60 патронів калібру 5х45 мм.
У суді чоловік вину не визнав та заявив, що поліцейські підкинули йому згортки з психотропами. За словами фігуранта, правоохоронці під час обшуку здійснювали на нього психологічний тиск, примушували визнати, що виявлені вдома пакунки з «PVP» належать йому. А щодо вилучених боєприпасів він зазначив, що це не його речі і не може сказати, звідки вони взялись.
Суд визнав чоловіка винним у незаконному придбанні з метою збуту психотропної речовини та зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволі (ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України). Він проведе у тюрмі 9 років.
Читайте також: “Порушення” знаходила завжди: робітницю податкової підозрюють у хабарництві
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: боеприпас, приговор, психотропы, харьковчанин;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Гранати, патрони і психотропи знайшли вдома у харків’янина: що вирішив суд»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 13:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримав 35-річний житель Харкова, який незаконно зберігав боєприпаси та збирався збувати психотропи.".