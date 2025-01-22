“Порушення” знаходила завжди: робітницю податкової підозрюють у хабарництві

За даними слідства, злочинну схему організувала заступниця начальника одного із управлінь ГУ ДПС у Харківській області. Тепер її підозрюють у регулярному отриманні неправомірної вигоди.

“Вона систематично отримувала гроші від підприємців малого та середнього бізнесу регіону. Здебільшого, кошти для себе вона просила за «порушення законодавства», які б посадовиця обов’язково знайшла у господарській діяльності, непроведення податкових перевірок тощо”, – зазначили у Харківській обласній прокуратурі.

Після чого фігурантка справи вимагала від підприємців певну суму, найчастіше ціна питання – дві тисячі доларів. Гроші просила принести прямо до кабінету.

“Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також готується клопотання про відсторонення податківиці від займаної посади”, – додали правоохоронці.