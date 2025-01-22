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“Порушення” знаходила завжди: робітницю податкової підозрюють у хабарництві

Події 10:32   22.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Порушення” знаходила завжди: робітницю податкової підозрюють у хабарництві

За даними слідства, злочинну схему організувала заступниця начальника одного із управлінь ГУ ДПС у Харківській області. Тепер її підозрюють у регулярному отриманні неправомірної вигоди.

“Вона систематично отримувала гроші від підприємців малого та середнього бізнесу регіону. Здебільшого, кошти для себе вона просила за «порушення законодавства», які б посадовиця обов’язково знайшла у господарській діяльності, непроведення податкових перевірок тощо”, – зазначили у Харківській обласній прокуратурі.

Після чого фігурантка справи вимагала від підприємців певну суму, найчастіше ціна питання – дві тисячі доларів. Гроші просила принести прямо до кабінету.

“Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також готується клопотання про відсторонення податківиці від займаної посади”, – додали правоохоронці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Категорії: Події, Харків; ;

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 10:32;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними слідства, злочинну схему організувала заступник начальника одного із управлінь ГУ ДПС. Тепер її підозрюють у регулярному отриманні неправомірної вигоди.".