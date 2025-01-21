Скільки компаній із Харківщини у Клубі білого бізнесу – дані податкової

365 компаній із Харківської області зараз у Клубі білого бізнесу. Це підприємства, які мають демонструвати відкритість та прозорість, сумлінно сплачувати податки, подавати звітність та не мати зв’язків із РФ.

Про це пише Опендатабот із посиланням на дані Державної податкової служби України.

Загалом у Клубі білого бізнесу – 7997 українських компаній. З них 3,3 тисячі (42%) заробляють від 10 до 100 мільйонів гривень на рік, а 177 підприємств (2,2%) можуть похвалитися прибутком у понад мільярд гривень.

1275 (16%) компаній із білого списку працюють у сфері гуртової торгівлі. На другому місці сільське господарство – 1120 бізнесів (14%). Нерухомістю займаються 675 фірм (8,4%), а обслуговуванням будинків та територій – 359 компаній (4,5%). Медична галузь замикає п’ятірку – 312 підприємств (3,9%).

Як інформують аналітики, є у Клубі білого бізнесу фірми, які мають зв’язки з підсанкційними особами або не відповідають стандартам. У 24 компаніях з переліку станом на початок повномасштабної війни були власники з РФ, але наразі в жодній офіційно немає російського сліду.

Опендатабот проаналізував фірми, що потрапили до довіреного переліку ДПС, і виявив серед них представників, пов’язаних із підсанкційними особами спільним бізнесом. Так, дві компанії належать групі братів Козаків, власники якої мають зв’язок із групою Віктора Медведчука. Також у списку є бізнеси, які мають зв’язок із корпорацією Алеф, якою володіє підсанкційний Вадим Єрмолаєв, та Burisma Group, власник якої перебуває в Реєстрі корупціонерів.

Вже після того, як було опубліковано перелік, санкції було накладено на Юрія Бойка – два підприємства з його групи також серед білих бізнесів.