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Сколько компаний с Харьковщины в Клубе белого бизнеса — данные налоговой

Харьков 19:08   21.01.2025
Елена Нагорная
Сколько компаний с Харьковщины в Клубе белого бизнеса — данные налоговой Инфографика Опендатабот

365 компаний из Харьковской области сейчас в Клубе белого бизнеса. Это предприятия, которые должны демонстрировать открытость и прозрачность, добросовестно платить налоги, подавать отчетность и не иметь связей с РФ.

Об этом пишет Опендатабот со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

Всего в Клубе белого бизнеса — 7997 украинских компаний. Из них 3,3 тысячи (42%) зарабатывают от 10 до 100 миллионов гривен в год, а 177 предприятий (2,2%) могут похвастаться доходом более чем в миллиард гривен.

1275 (16%) компаний из белого списка работают в сфере оптовой торговли. На втором месте сельское хозяйство — 1120 бизнесов (14%). Недвижимостью занимаются 675 фирм (8,4%), а обслуживанием домов и территорий — 359 компаний (4,5%). Медицинская отрасль замыкает пятерку — 312 предприятий (3,9%).

Как информируют аналитики, есть в Клубе белого бизнеса фирмы, имеющие связи с подсанкционными лицами или не соответствующие стандартам. В 24 компаниях из перечня по состоянию на начало полномасштабной войны были владельцы из РФ, но сейчас ни в одной официально нет российского следа.

Опендатабот проанализировал фирмы, попавшие в доверенный перечень ГНС, и обнаружил среди них представителей, связанных с подсанкционными лицами общим бизнесом. Так, две компании принадлежат группе братьев Козак, владельцы которой имеют связь с группой Виктора Медведчука. Также в списке есть бизнесы, имеющие связь с корпорацией Алеф, которой владеет подсанкционный Вадим Ермолаев, и Burisma Group, владелец которой находится в Реестре коррупционеров.

Уже после того, как был опубликован перечень, санкции были наложены на Юрия Бойко — два предприятия из его группы также среди белых бизнесов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 19:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "365 компаний из Харьковской области сейчас в Клубе белого бизнеса.".