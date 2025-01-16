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Работа на дому в Харькове: спрос растет, какие есть варианты

Общество 14:29   16.01.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
Работа на дому в Харькове: спрос растет, какие есть варианты Иллюстрация: Mohamed Hassan/PxHere

Харьковчан с каждым годом все больше интересует работа онлайн или же просто «личное производство» дома. В Харьковском областном центре занятости рассказали о тенденциях.

«Запрос на надомную работу все время растет — со стороны соискателей, граждан, и со стороны работодателей, которые понимают, что сложно найти человека, который бы каждый день ходил на работу», — констатирует начальник отдела рекрутинга Харьковского областного центра занятости Анатолий Толстых.

В разговоре с корреспондентом МГ «Объектив» специалист отметил: рост спроса на надомную работу в Харькове начался еще в «эпоху COVID-19».

«Надомная работа очень была востребована. Сейчас она тем более востребована… Детей негде, не с кем оставить. Многие переселенцы находятся в местах компактного поселения, живут в селах, где нет работы», — поясняет Толстых.

В последний год к желанию работать «за двумя стенами» и следить за школьником, который учится онлайн, добавился «фактор ТЦК» — вакансии на дому стали все больше интересовать мужчин. Впрочем, для них вариантов «домашних профессий» меньше, чем для женщин, говорит начальник отдела рекрутинга Харьковского областного центра занятости.

Анатолий Толстых - областной центр занятости
Анатолий Толстых. Фото: Елена Нагорная

«Для мужчин [вакансий] мало. Если это айтишник какой-то… Больше, честно говоря, я даже не припомню, чтоб именно по мужчинам были какие-то заявки. Мужчина может быть и швеей на дому, что-то шить – быть портным, например. Но, в основном, это женщины, как правило», — отмечает специалист.

Еще один вариант работы онлайн «для обоих полов» — это преподавание и репетиторство. Что касается работы на дому для женщин, то сейчас в Харькове развиваются небольшие личные бизнес-проекты.

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«Люди сами что-то производят и, допустим, продают на интернет-порталах, открывают интернет-магазины… Есть примеры, когда хенд-мейд очень востребован. Допустим, девочки сами дома делают подарочные букеты из разных «вкусняшек» — и через интернет-магазины продают, — привел пример Анатолий Толстых. — Это те же швеи, маникюр-педикюр, косметология».

Среди «модных» онлайн-профессий сотрудник Центра занятости также назвал SMM (маркетинг в социальных сетях).

«Есть небольшое количество вакансий, которые работодатель хотел, чтобы были надомными. Это и бухгалтера, допустим. В условиях Харькова это нормально воспринимается. Про IT-сферу мы все знаем — они, в принципе, в большинстве своем работают надомно», — отметил специалист.

Варианты работы «не в офисе» существуют и для людей в возрасте 60+. По оценкам Анатолия Толстых, чаще всего это занятость в семейном производстве (например, работа в собственном кафе) или же сельском хозяйстве (разведение кур, овощеводство, теплицы).

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В целом предложений труда на дому от работодателей наемным работникам существенно меньше, чем вариантов создания собственного небольшого бизнеса. В этом направлении Харьковский областной центр занятости оказывает помощь. Например, в рамках грантовых проектов и сотрудничества с общественными организациями проводят обучение — как ведению и продвижению бизнеса, так и «продаже себя» работодателям.

«Они научились, как себя позиционировать и рекламировать свой товар. Как на сайтах это все можно разместить, где это можно разместить и как продвигать бизнес свой. Психологические курсы были, как презентовать свой бизнес, — рассказал Толстых. — Мы обучаем, как подготовить портфолио, подготовить резюме, как разместить портфолио на сайтах соответствующих. Были примеры, когда, допустим, специалист-архитектор, которая искала работу, даже без большого пока и опыта работы, молодая женщина, ей предложили работу из Израиля. Она сейчас работает в Харькове, делает определенные проекты для Израиля».

Также под свою идею бизнеса через Центр занятости можно получить микрогрант и в дальнейшем открыть ФЛП или же купить необходимое оборудование. Часто такими возможностями — как обучения, так и получения микрогрантов — пользуются ВПЛ, чтобы в Харькове «начать жизнь с начала».

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 14:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчан с каждым годом все больше интересует работа онлайн или же просто «личное производство» дома. В Харьковском областном центре занятости рассказали о тенденциях".