Робота вдома в Харкові: попит зростає, які є варіанти

Харків’ян з кожним роком все більше цікавить робота онлайн або просто “особисте виробництво” вдома. У Харківському обласному центрі зайнятості розповіли про тенденції.

“Запит на надомну роботу постійно зростає – з боку претендентів, громадян, і з боку роботодавців, які розуміють, що складно знайти людину, яка б щодня ходила на роботу”, – констатує начальник відділу рекрутингу Харківського обласного центру зайнятості Анатолій Толстих.

У розмові з кореспондентом МГ “Об’єктив” фахівець зазначив: зростання попиту на надомну роботу в Харкові почалося ще в “епоху COVID-19”.

“Надомна робота дуже була популярна. Зараз вона тим більше популярна… Дітей ніде, нема з ким залишити. Багато переселенців перебувають у місцях компактного поселення, живуть у селах, де немає роботи”, — пояснює Толстих.

В останній рік до бажання працювати “за двома стінами” та стежити за школярем, який навчається онлайн, додався “фактор ТЦК” – вакансії вдома стали все більше цікавити чоловіків. Утім, для них варіантів “домашніх професій” менше, ніж для жінок, каже начальник відділу рекрутингу Харківського обласного центру зайнятості.

“Для чоловіків [вакансій] мало. Якщо це айтівець якийсь… Більше, чесно кажучи, я навіть не пригадаю, щоб саме по чоловіках були якісь заявки. Чоловік може бути й швачкою вдома, щось шити – бути кравцем, наприклад. Але здебільшого це жінки, як правило”, — зазначає фахівець.

Ще один варіант роботи онлайн “для обох статей” – це викладання та репетиторство. Щодо роботи вдома для жінок, то зараз у Харкові розвиваються невеликі особисті бізнес-проєкти.

“Люди самі щось роблять і, припустимо, продають на інтернет-порталах, відкривають інтернет-магазини… Є приклади, коли хенд-мейд має великий попит. Припустимо, дівчатка самі вдома роблять подарункові букети з різних “смаколиків” – і через інтернет-магазини продають, – навів приклад Анатолій Толстих. Ті ж самі швачки, манікюр-педикюр, косметологія”.

Серед “модних” онлайн-професій співробітник Центру зайнятості також назвав SMM (маркетинг у соціальних мережах).

“Є невелика кількість вакансій, які роботодавець хотів, щоб були надомними. Це і бухгалтери, припустимо. В умовах Харкова це нормально сприймається. Про IT-сферу ми всі знаємо – вони, в принципі, здебільшого працюють удома”, – зазначив фахівець.

Варіанти роботи “не в офісі” існують і для людей віком 60+. За оцінками Анатолія Толстих, найчастіше це зайнятість у сімейному виробництві (наприклад, робота у власному кафе) або ж сільському господарстві (розведення курей, овочівництво, теплиці).

Загалом пропозицій роботи вдома від роботодавців найманим працівникам значно менше, ніж варіантів створення власного невеликого бізнесу. У цьому напрямку Харківський обласний центр зайнятості надає допомогу. Наприклад, у рамках грантових проєктів та співробітництва з громадськими організаціями проводять навчання – як веденню та просуванню бізнесу, так і “продажу себе” роботодавцям.

“Вони навчилися, як себе позиціювати та рекламувати свій товар. Як на сайтах це все можна розмістити, де це можна розмістити та як просувати свій бізнес. Психологічні курси були, як презентувати свій бізнес, – розповів Толстих. – Ми навчаємо, як підготувати портфоліо, підготувати резюме, як розмістити портфоліо на сайтах відповідних. Були приклади, коли, скажімо, архітекторка, яка шукала роботу, навіть без великого поки що й досвіду роботи, молода жінка, їй запропонували роботу з Ізраїлю. Вона зараз працює у Харкові, робить певні проєкти для Ізраїлю”.

Також під свою ідею бізнесу через Центр зайнятості можна отримати мікрогрант і надалі відкрити ФОП або купити необхідне обладнання. Часто такими можливостями – як навчання, так і здобуття мікрогрантів – користуються ВПО, щоб у Харкові “почати життя з початку”.