«Нарушения» находила всегда: работницу налоговой подозревают во взяточничестве
По данным следствия, преступную схему организовала заместитель начальника одного из управлений ГУ ГНС в Харьковской области. Теперь ее подозревают в регулярном получении неправомерной выгоды.
«Она систематически получала деньги от малого и среднего бизнеса региона. В большинстве своем, средства для себя она просила за «нарушение законодательства», которые бы чиновник обязательно нашла в хозяйственной деятельности, непроведение налоговых проверок и т.п», – отметили в Харьковской областной прокуратуре.
После чего фигурантка дела требовала от предпринимателей определенную сумму, чаще всего цена вопроса – две тысячи долларов. Деньги просила принести прямо в кабинет.
«Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей. Также готовится ходатайство об отстранении женщины от занимаемой должности», – добавили правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 10:32;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным следствия, преступную схему организовала заместитель начальника одного из управлений ГУ ГНС. Теперь ее подозревают в регулярном получении неправомерной выгоды.".