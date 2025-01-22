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«Нарушения» находила всегда: работницу налоговой подозревают во взяточничестве

Происшествия 10:32   22.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Нарушения» находила всегда: работницу налоговой подозревают во взяточничестве

По данным следствия, преступную схему организовала заместитель начальника одного из управлений ГУ ГНС в Харьковской области. Теперь ее подозревают в регулярном получении неправомерной выгоды.

«Она систематически получала деньги от малого и среднего бизнеса региона. В большинстве своем, средства для себя она просила за «нарушение законодательства», которые бы чиновник обязательно нашла в хозяйственной деятельности, непроведение налоговых проверок и т.п», – отметили в Харьковской областной прокуратуре.

После чего фигурантка дела требовала от предпринимателей определенную сумму, чаще всего цена вопроса – две тысячи долларов. Деньги просила принести прямо в кабинет.

«Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей. Также готовится ходатайство об отстранении женщины от занимаемой должности», – добавили правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • Категории: Происшествия, Харьков; ;

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  • • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 10:32;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным следствия, преступную схему организовала заместитель начальника одного из управлений ГУ ГНС. Теперь ее подозревают в регулярном получении неправомерной выгоды.".