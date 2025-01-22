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Гранаты, патроны и психотропы нашли дома у харьковчанина: что решил суд

Общество 13:17   22.01.2025
Виктория Яковенко
Гранаты, патроны и психотропы нашли дома у харьковчанина: что решил суд Фото: Харьковская областная прокуратура

Приговор получил 35-летний житель Харькова, незаконно хранивший боеприпасы и собиравшийся сбывать психотропы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в сентябре 2022 года мужчина заказал в интернет-магазине «PVP», после чего расфасовывал психотроп по пакетам, чтобы затем продавать его зависимым людям.

8 ноября 2022 дома у фигуранта провели обыск. Кроме «PVP», правоохранители также обнаружили шесть корпусов ручных осколочных гранат типа Ф-1, корпус ручной осколочной гранаты РГН, подрыватель УДЗ, два подрывателя УЗРГМ-2 и более 60 патронов калибра 5х45 мм.

В суде мужчина вину не признал и заявил, что полицейские подбросили ему свертки с психотропами. По словам фигуранта, правоохранители во время обыска оказывали на него психологическое давление, заставляли признать, что обнаруженные дома свертки из «PVP» принадлежат ему. А касательно изъятых боеприпасов он отметил, что это не его вещи и не может сказать, откуда они взялись.

Суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении в целях сбыта психотропного вещества и хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешении (ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Он проведет в тюрьме 9 лет.

приговор харьковчанину
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 13:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 35-летний житель Харькова, незаконно хранивший боеприпасы и собиравшийся сбывать психотропы.".