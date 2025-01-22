Гранаты, патроны и психотропы нашли дома у харьковчанина: что решил суд
Приговор получил 35-летний житель Харькова, незаконно хранивший боеприпасы и собиравшийся сбывать психотропы.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в сентябре 2022 года мужчина заказал в интернет-магазине «PVP», после чего расфасовывал психотроп по пакетам, чтобы затем продавать его зависимым людям.
8 ноября 2022 дома у фигуранта провели обыск. Кроме «PVP», правоохранители также обнаружили шесть корпусов ручных осколочных гранат типа Ф-1, корпус ручной осколочной гранаты РГН, подрыватель УДЗ, два подрывателя УЗРГМ-2 и более 60 патронов калибра 5х45 мм.
В суде мужчина вину не признал и заявил, что полицейские подбросили ему свертки с психотропами. По словам фигуранта, правоохранители во время обыска оказывали на него психологическое давление, заставляли признать, что обнаруженные дома свертки из «PVP» принадлежат ему. А касательно изъятых боеприпасов он отметил, что это не его вещи и не может сказать, откуда они взялись.
Суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении в целях сбыта психотропного вещества и хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешении (ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Он проведет в тюрьме 9 лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: боеприпас, приговор, психотропы, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 13:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 35-летний житель Харькова, незаконно хранивший боеприпасы и собиравшийся сбывать психотропы.".