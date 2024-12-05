Дуже небезпечний боєприпас знайшли на Харківщині: він лежав у лісі з 2022 року

Дуже небезпечний боєприпас, залишений окупантами у 2022 році, знайшли у лісі поблизу села Коробочкине Чугуївського району. Його знешкодили сапери.

Коробочкине потерпало від майже щоденних обстрілів пів року. Росіяни били з окупованих Чкалівського і Гракового. Там пошкоджена більшість приватних будинків та залишилось безліч ворожих боєприпасів, інформують у ГУ ДСНС України в Харківській області.

5 грудня піротехніки знешкодили великокаліберний артснаряд діаметром 152 мм. Його підірвали на спеціальному полігоні. Постраждалих немає.

Надзвичайники закликають у разі виявлення схожого на боєприпас предмета не чіпати його, відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номерами 101 або 102.