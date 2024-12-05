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Очень опасный боеприпас нашли на Харьковщине: он лежал в лесу с 2022 года

Происшествия 20:09   05.12.2024
Елена Нагорная
Очень опасный боеприпас нашли на Харьковщине: он лежал в лесу с 2022 года

Очень опасный боеприпас, оставленный оккупантами в 2022 году, нашли в лесу вблизи села Коробочкино Чугуевского района. Его обезвредили саперы.

Коробочкино страдало от почти ежедневных обстрелов полгода. Россияне били из оккупированных Чкаловского и Граково. Там повреждено большинство частных домов и осталось множество вражеских боеприпасов, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

5 декабря пиротехники обезвредили крупнокалиберный артснаряд диаметром 152 мм. Его подорвали на специальном полигоне. Пострадавших нет.

Чрезвычайники призывают в случае обнаружения похожего на боеприпас предмета не трогать его, отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номерам 101 или 102.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 20:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очень опасный боеприпас, оставленный оккупантами в 2022 году, нашли в лесу вблизи села Коробочкино Чугуевского района. Его обезвредили саперы.".