Очень опасный боеприпас нашли на Харьковщине: он лежал в лесу с 2022 года
Очень опасный боеприпас, оставленный оккупантами в 2022 году, нашли в лесу вблизи села Коробочкино Чугуевского района. Его обезвредили саперы.
Коробочкино страдало от почти ежедневных обстрелов полгода. Россияне били из оккупированных Чкаловского и Граково. Там повреждено большинство частных домов и осталось множество вражеских боеприпасов, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
5 декабря пиротехники обезвредили крупнокалиберный артснаряд диаметром 152 мм. Его подорвали на специальном полигоне. Пострадавших нет.
Чрезвычайники призывают в случае обнаружения похожего на боеприпас предмета не трогать его, отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номерам 101 или 102.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: боеприпас, ГСЧС в Харьковской области, міни, мины, новости Харькова, разминирование, розмінування;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 20:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очень опасный боеприпас, оставленный оккупантами в 2022 году, нашли в лесу вблизи села Коробочкино Чугуевского района. Его обезвредили саперы.".