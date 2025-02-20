Убийство на Харьковщине: подозревают мужчину с криминальным прошлым
Фото: sud.ua
Правоохранители задержали жителя Балаклейской громады, который, по данным следствия, убил свою сожительницу.
Тело женщины нашли 19 февраля. При осмотре пострадавшей правоохранители обнаружили признаки насильственной смерти, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В убийстве женщины правоохранители подозревают сожителя жертвы, который уже имел судимость и летом прошлого года только освободился из мест лишения свободы.
«В ходе ссоры 48-летний мужчина несколько раз ударил женщину ножом по туловищу. От полученных травм 66-летняя потерпевшая умерла на месте», — выяснили полицейские.
Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Если вину докажут, фигуранту грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
Читайте также: Хотел «расквитаться»: в Харькове приговорили мужчину за двойное убийство
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: полиция, убийство, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Убийство на Харьковщине: подозревают мужчину с криминальным прошлым»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 16:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали жителя Балаклейской громады, который, по данным следствия, убил свою сожительницу.".