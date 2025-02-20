Убийство на Харьковщине: подозревают мужчину с криминальным прошлым

Правоохранители задержали жителя Балаклейской громады, который, по данным следствия, убил свою сожительницу.

Тело женщины нашли 19 февраля. При осмотре пострадавшей правоохранители обнаружили признаки насильственной смерти, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В убийстве женщины правоохранители подозревают сожителя жертвы, который уже имел судимость и летом прошлого года только освободился из мест лишения свободы.

«В ходе ссоры 48-летний мужчина несколько раз ударил женщину ножом по туловищу. От полученных травм 66-летняя потерпевшая умерла на месте», — выяснили полицейские.

Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Если вину докажут, фигуранту грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.