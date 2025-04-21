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Пенсионер убил женщину на рынке в Харькове — стало известно, кем была жертва

Происшествия 19:11   21.04.2025
Оксана Якушко
Пенсионер убил женщину на рынке в Харькове — стало известно, кем была жертва

Полицейские поймали мужчину, который зарезал женщину и забрал у нее 77 280 гривен и €215, сообщила Нацполиция.

Убийство произошло 21 апреля – в одном из магазинов по улице Раевской охранник обнаружил тело женщины. На теле 52-летней погибшей полицейские обнаружили колотые-резаные раны.

«Еще сегодня утром ее видели живой, но нападавший порезал работницу неофициальной «обменки», забрал деньги и скрылся. На месте мы нашли голубую бейсболку преступника, изъяли его отпечатки и другие следы преступления. Он наследил там, оставив кровавые отпечатки обуви, также нашли отпечатки пальцев. А на полу у убитой женщины осталась серебряная цепочка” , – сообщил подробности начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По видеозаписям с камер видеонаблюдения следователи установили автомобиль, на котором ездил злоумышленник, а затем и его местонахождение. Преступление раскрыли «по горячим следам».

«Нападающим оказался 71-летний пенсионер, житель Харькова. После того как он совершил это ужасное преступление, он отобрал у погибшей 77 280 гривен и 215 евро», – рассказал заместитель начальника ХРУП №1 Сергей Линник.

Полицейские обыскали его квартиру и изъяли одежду со следами крови и деньги.

«Нож, которым зарезал 52-летнюю женщину, он где-то выбросил, говорит злоумышленник. Также выбросил и телефон жертвы, его мы нашли на базаре», — рассказал Сергей Болвинов.

Следователи открыли уголовное дело по статье умышленное убийство. Мужчине грозит пожизненное заключение.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 19:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские поймали мужчину, который зарезал женщину и забрал у нее 77 280 гривен и €215, сообщила Нацполиция.".