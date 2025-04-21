Пенсионер убил женщину на рынке в Харькове — стало известно, кем была жертва
Полицейские поймали мужчину, который зарезал женщину и забрал у нее 77 280 гривен и €215, сообщила Нацполиция.
Убийство произошло 21 апреля – в одном из магазинов по улице Раевской охранник обнаружил тело женщины. На теле 52-летней погибшей полицейские обнаружили колотые-резаные раны.
«Еще сегодня утром ее видели живой, но нападавший порезал работницу неофициальной «обменки», забрал деньги и скрылся. На месте мы нашли голубую бейсболку преступника, изъяли его отпечатки и другие следы преступления. Он наследил там, оставив кровавые отпечатки обуви, также нашли отпечатки пальцев. А на полу у убитой женщины осталась серебряная цепочка” , – сообщил подробности начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
По видеозаписям с камер видеонаблюдения следователи установили автомобиль, на котором ездил злоумышленник, а затем и его местонахождение. Преступление раскрыли «по горячим следам».
«Нападающим оказался 71-летний пенсионер, житель Харькова. После того как он совершил это ужасное преступление, он отобрал у погибшей 77 280 гривен и 215 евро», – рассказал заместитель начальника ХРУП №1 Сергей Линник.
Полицейские обыскали его квартиру и изъяли одежду со следами крови и деньги.
«Нож, которым зарезал 52-летнюю женщину, он где-то выбросил, говорит злоумышленник. Также выбросил и телефон жертвы, его мы нашли на базаре», — рассказал Сергей Болвинов.
Следователи открыли уголовное дело по статье умышленное убийство. Мужчине грозит пожизненное заключение.
Читайте также: Автоматы с бесплатной питьевой водой будут в Харькове: Терехов — об инициативе
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Нацполиция, ринок, рынок, убийство, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пенсионер убил женщину на рынке в Харькове — стало известно, кем была жертва»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 19:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские поймали мужчину, который зарезал женщину и забрал у нее 77 280 гривен и €215, сообщила Нацполиция.".